Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi'nin köpüklü jakuzi pozu sosyal medyayı salladı yorumlar havada uçuştu: "İnsan bu kadar..."
Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi'nin köpüklü jakuzi pozu sosyal medyayı salladı, yorumlar havada uçuştu. 2014'te aşk yaşamaya başlayan Almeda ile oyuncu Tolgahan Sayışman 2017'de nikah masasına oturdu ve 2019 yılında oğulları Efehan'ı, Haziran 2021'de ise kızları Alin'yı kucağına almıştı. Ünlü çift, çocuklarıyla beraber tatile çıktı. Peş peşe fotoğraflar paylaşan Almeda Abazi'nin Instagram'daki fotoğraflarını görenler, "İnsan bu kadar yakışır birbirine, ne güzel bir aile" yorumları yaptı. İşte Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın çocuklarıyla verdiği jakuzi pozu...
23.06.2022 13:10 - Son Güncelleme: 23.06.2022 13:16
"İNSAN BU KADAR BİRBİRİNE YAKIŞIR"
Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi'nin köpüklü jakuzi pozu sosyal medyayı salladı, yorumlar havada uçuştu.
Almeda Abazi ile oyuncu Tolgahan Sayışman 2014'te aşk yaşamaya başlamış, 2017'de Amerika Beverly Hills'de nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında oğulları Efehan doğmuştu. Haziran 2021'de de kızları Alina dünyaya gelmişti.
JAKUZİ PARTİSİ
Almeda Abazi ve ailesi, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Deniz ve güneşin tadını çıkaran aile, jakuzide köpük banyosu yaptı. Almeda, o anları Instagram hesabında paylaştı.