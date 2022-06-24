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Songül Karlı 'hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu sallamadı! Bu dekolteyi gören Furkan yine kızacak! Songül Karlı...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullana ünlü şarkıcı Songül Karlı, özellikle spor paylaşımlarıyla bir döneme damga vurmuştu. Hatta bir dönem verdiği bir röportajda oğlu Furkan'ın 'anne Youtube'a giriyorum herp bir yerlerin konuşuluyor' diye kendisine isyan ettiğini de söylemişti. Anlaşılan o ki Songül Karlı oğlunun sitemine pek kulak asmıyor. Oğlunun "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diye kızdığı Songül Karlı'dan iddialı bir paylaşım geldi.

24.06.2022 09:00 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:06
Songül Karlı ’hep bir yerlerin konuşuluyor’ diyen oğlunu sallamadı! Bu dekolteyi gören Furkan yine kızacak! Songül Karlı...

Göğüslerini küçültmek için 3 kere ameliyat masasına yatan Songül Karlı, sosyal medya hesabından iddialı pozlarına devam ediyor.

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Songül Karlı ’hep bir yerlerin konuşuluyor’ diyen oğlunu sallamadı! Bu dekolteyi gören Furkan yine kızacak! Songül Karlı...

Sesi ve şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Karlı, özellikle spor pozlarıyla bir döneme damga vurmuştu.

Songül Karlı ’hep bir yerlerin konuşuluyor’ diyen oğlunu sallamadı! Bu dekolteyi gören Furkan yine kızacak! Songül Karlı...

Sütyensiz spor yapan ünlü şarkıcının, göğüs uçlarının belli olması dikkat çekmiş ve frikik verdiği paylaşımı uzun süre gündem olmuştu.

Songül Karlı ’hep bir yerlerin konuşuluyor’ diyen oğlunu sallamadı! Bu dekolteyi gören Furkan yine kızacak! Songül Karlı...

Öte yandan Karlı'nın fotoğraflarına photoshop uyguladığı ileri sürülmüştü. Karlı ise bu iddialara sinirlenip yeni bir paylaşımda bulunmuştu.

Songül Karlı ’hep bir yerlerin konuşuluyor’ diyen oğlunu sallamadı! Bu dekolteyi gören Furkan yine kızacak! Songül Karlı...

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, "Ne kadar sorun yaptınız alın o zaman" deyip yeni bir poz yayınlamıştı.

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