Songül Karlı 'hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu sallamadı! Bu dekolteyi gören Furkan yine kızacak! Songül Karlı...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullana ünlü şarkıcı Songül Karlı, özellikle spor paylaşımlarıyla bir döneme damga vurmuştu. Hatta bir dönem verdiği bir röportajda oğlu Furkan'ın 'anne Youtube'a giriyorum herp bir yerlerin konuşuluyor' diye kendisine isyan ettiğini de söylemişti. Anlaşılan o ki Songül Karlı oğlunun sitemine pek kulak asmıyor. Oğlunun "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diye kızdığı Songül Karlı'dan iddialı bir paylaşım geldi.
24.06.2022 09:00 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:06
Göğüslerini küçültmek için 3 kere ameliyat masasına yatan Songül Karlı, sosyal medya hesabından iddialı pozlarına devam ediyor.