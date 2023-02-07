Müge Anlı Aşevi bağışı IBAN ve SMS bilgileri! Müge Anlı deprem bağışı nasıl yapılır? El ele vererek toplanan güncel miktar: 26.465.720 TL
Müge Anlı Aşevi bağışı IBAN ve SMS bilgilerini sizler için haberimizde paylaşıyoruz. 'Müge Anlı deprem bağışı nasıl yapılır?' merak ediliyor. Kızılay ile iş birliği içerisinde kurulan Müge Anlı ve Dostları Aşevleri sayesinde el ele vererek toplanan güncel miktar; 26.465.720 TL. Siz de Müge Anlı ile depremzedelerin yaralarına merhem olmak istiyorsanız işte Müge Anlı deprem bağış hesapları ve SMS bilgileri...
07.02.2023 14:20 - Son Güncelleme: 07.02.2023 14:31
MÜGE ANLI DEPREM BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Müge Anlı Aşevi bağışı IBAN ve SMS bilgileri! El ele vererek toplanan güncel miktar; 26.465.720 TL oldu.
Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti. Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sallandı. 1000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken deprem çevre illerden de hissedildi.
Türkiye'nin yardım meleği olarak blinen Müge Anlı bugün ATV canlı yayınında deprem bölgesine yardım için iyilik hareketi başlattı.