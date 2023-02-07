Vav TV İzle
Haberler Magazin Demet Özdemir'den yardım çağrısı! Deprem felaketinin ardından film sektörüne seslendi: "Gün birlik günü herkes elini taşın altına koymalı"

Demet Özdemir'den yardım çağrısı! Deprem felaketinin ardından film sektörüne seslendi: "Gün birlik günü herkes elini taşın altına koymalı"

Demet Özdemir'den yardım çağrısı! Deprem felaketinin ardından film sektörüne seslendi. Ünlü oyuncu Demet Özdemir Twitter hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla hem film sektörüne, oyuncu arkadaşlarına ve büyük şirketlere seslendi. İşte Demet Özdemir'den gelen yardım çağrısı!

07.02.2023 15:18 - Son Güncelleme: 07.02.2023 15:18
Demet Özdemir’den yardım çağrısı! Deprem felaketinin ardından film sektörüne seslendi: Gün birlik günü herkes elini taşın altına koymalı

"GÜN BİRLİK GÜNÜ HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Demet Özdemir'den yardım çağrısı! Deprem felaketinin ardından ünlü oyncu film sektörüne seslendi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir’den yardım çağrısı! Deprem felaketinin ardından film sektörüne seslendi: Gün birlik günü herkes elini taşın altına koymalı

Türkiye, 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem haberiyle sarsıldı.

Demet Özdemir’den yardım çağrısı! Deprem felaketinin ardından film sektörüne seslendi: Gün birlik günü herkes elini taşın altına koymalı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yıkıma sebep oldu.

Demet Özdemir’den yardım çağrısı! Deprem felaketinin ardından film sektörüne seslendi: Gün birlik günü herkes elini taşın altına koymalı

Zorlu hava koşulları bir yana, devletin tüm imkanları seferber olurken vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yardım eli uzatmaya çalışıyor.

Demet Özdemir’den yardım çağrısı! Deprem felaketinin ardından film sektörüne seslendi: Gün birlik günü herkes elini taşın altına koymalı

Ünlüler peş peşe paylaşım yaparken Demet Özdemir'den dikkat çeken tweetler peş peşe geldi. Özdemir, böyle bir günde kötü zihniyette olanları kınarken özellikle film sektörüne de seslendi.

Demet Özdemir’den yardım çağrısı! Deprem felaketinin ardından film sektörüne seslendi: Gün birlik günü herkes elini taşın altına koymalı

"Gün birlik günü herkes elini taşın altına koymalı" diyen Demet Özdemir, film şirketlerinden yardım istedi.

SON DAKİKA