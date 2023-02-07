Demet Özdemir'den yardım çağrısı! Deprem felaketinin ardından film sektörüne seslendi: "Gün birlik günü herkes elini taşın altına koymalı"
Demet Özdemir'den yardım çağrısı! Deprem felaketinin ardından film sektörüne seslendi. Ünlü oyuncu Demet Özdemir Twitter hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla hem film sektörüne, oyuncu arkadaşlarına ve büyük şirketlere seslendi. İşte Demet Özdemir'den gelen yardım çağrısı!
07.02.2023 15:18 - Son Güncelleme: 07.02.2023 15:18
"GÜN BİRLİK GÜNÜ HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"
Demet Özdemir'den yardım çağrısı! Deprem felaketinin ardından ünlü oyncu film sektörüne seslendi...
Ünlüler peş peşe paylaşım yaparken Demet Özdemir'den dikkat çeken tweetler peş peşe geldi. Özdemir, böyle bir günde kötü zihniyette olanları kınarken özellikle film sektörüne de seslendi.
"Gün birlik günü herkes elini taşın altına koymalı" diyen Demet Özdemir, film şirketlerinden yardım istedi.