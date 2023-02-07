Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den yardım eli! Memleketi depremde yerle bir olan Mehmet Dinçerler'in paylaşımı alkış topladı: "Koca yürekli"
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den yardım eli! Memleketi depremde yerle bir olan Mehmet Dinçerler'in paylaşımı alkış topladı. Önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde ardından saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Mehmet Dinçerler de deprem bölgesi için harekete geçti. Dinçerler'in yardım TIR'ı sosyal medyada alkış topladı görenler, "Koca yürekli" yorumları yaptı.
"KOCA YÜREKLİ MEHMET"
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den yardım eli! Memleketi depremde yerle bir olan Mehmet Dinçerler'in paylaşımı alkış topladı.
Hadise ile hayatımıza giren Mehmet Dinçerler Türkiye2Yi yasa boğan depremlerin ardından harekete geçti.
Önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde ardından saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı.
Acı bilanço gün aydınlanırken ortaya çıkmaya başlarken bir 7.6 büyüklüğünde deprem daha yaşandı. Hatay, Kahramanmaraş, Antep, Malatya, Adıyaman başta olmak üzere 10 ilde de yardım çığlıkları yükseldi.
Devletin tüm imkanları seferber edilirken vatandaşlar da yardım eli uzattı. Mehmet Dinçerler de Instagram2dan yaptığı yardım TIR'ı paylaşımıyla dikkat çekti.