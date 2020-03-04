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Müge Anlı 4 Mart son bölümde bir garip dolandırıcılık vakası! Papağan grubunda tanıştı, 100 bin lira dolandırıldı

Her gün birbirinden ilginç konularla izleyici karşısına çıkan Müge Anlı'nın 4 Mart tarihinde yayınlanan son bölümünde ilginç bir dolandırıcılık vakası ele alındı. Kendisinden 11 yaş küçük Hasan Kunduz ile, bir sosyal medysa sitesinde kurulan 'papağan' grubunda tanışan ve ilişki yaşamaya başlayan Suna Yazgan, bu kişi tarafından 100 bin lirasının alındığını ve dolandırıldığını iddia etti. Sözü edilen kişi Hasan Kunduz da Müge Anlı'nın 4 Mart son bölümüne bağlandı. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. İşte Müge Anlı 4 Mart son bölümde yaşananlar.

04.03.2020 13:16 - Son Güncelleme: 04.03.2020 13:24
Müge Anlı 4 Mart son bölümde bir garip dolandırıcılık vakası! Papağan grubunda tanıştı, 100 bin lira dolandırıldı

Gündüz kuşağının beğenilen yapımı Müge Anlı İle Tatlı Sert'e katılan Suna Yazgan, evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia etti. Yazgan, sosyal medyada tanıştığı adam ile ilgili şoke eden iddialar öne sürdü.

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Müge Anlı 4 Mart son bölümde bir garip dolandırıcılık vakası! Papağan grubunda tanıştı, 100 bin lira dolandırıldı

ATV ekranların fenomen programına katılan Suna Yazgan, kendisinden 11 yaş küçük Hasan Kunduz ile sosyal medyadan tanıştıklarını belirtti.

Müge Anlı 4 Mart son bölümde bir garip dolandırıcılık vakası! Papağan grubunda tanıştı, 100 bin lira dolandırıldı

Yazgan, 2018 yılında sosyal medya tanıştığı Hasan Kunduz ile sözlendiğini öne sürdü.

Müge Anlı 4 Mart son bölümde bir garip dolandırıcılık vakası! Papağan grubunda tanıştı, 100 bin lira dolandırıldı

Müge Anlı'ya gelen Suna Yazgan, papağan alması için 20 bin lira verdiği nişanlasının evlilik vaadiyle 100 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Sözü edilen papağan ise Molukan cinsi diye adlandırılan ve değeri çok fazla olan bir tür.

Müge Anlı 4 Mart son bölümde bir garip dolandırıcılık vakası! Papağan grubunda tanıştı, 100 bin lira dolandırıldı

'BEN EVLİYİM'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Hasan Kunduz telefon bağlantısı ile katıldı. Kunduz, ise iddiaları kabul etmedi. Kunduz canlı yayında evli ve çocuklu olduğunu belirtti.

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