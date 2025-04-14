Mucize değil bilim! 45 kilo nasıl verilir? Bu anne 3 maddelik planıyla başardı

Ayrıca, masa başı çalıştığı için gün içinde fırsat buldukça merdiven çıkma gibi küçük aktivitelerle hareket etmeye özen gösteriyor.

"Yoğun bir günümde sadece 15-20 dakika bile olsa egzersiz yaparsam, bunu başarı sayıyorum."

Başlangıçta YouTube videolarıyla evde Tabata ve HIIT antrenmanları yaparak sürece başlayan Brianna, bir süre sonra günde 2 saate kadar egzersiz yapar hale geldi. Ancak aşırılığın sürdürülebilir olmadığını fark ettiğinde, haftada 3-5 gün, günde 30-60 dakikalık egzersizler uygulamaya başladı.

🏋️‍♀️ EGZERSİZ RUTİNİ: "NE OLURSA OLSUN HAREKET EDİN!"

👨‍👩‍👧‍👦 DESTEK EKİBİ: "YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

Brianna'nın bu süreçte yalnız olmadığını vurgulamak gerekiyor. Kocası bir fizyoterapist olan Brianna, sürecin başından itibaren destek aldı. Aile ve arkadaşları, ona hem motivasyon sağladı hem de hesap verebilirlik mekanizması oluşturdu.

Ayrıca sağlık profesyonellerinden de yardım alarak, sağlıksız aşırılıklardan kaçınıp sürdürülebilir bir yaklaşıma yöneldi. Brianna şöyle diyor: