7 günde 3 kilo vermişti... Gizem Karaca'dan hamilelik pozu! "Ağlama krizine girdim"

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, hamilelik heyecanını sosyal medya paylaşımlarıyla taçlandırıyor. İzmir'de mütevazı bir yaşam süren Karaca, büyüyen karnıyla verdiği pozlarla takipçilerini mest etti. Paylaşımlarına düşürdüğü esprili not ise dikkatlerden kaçmadı.
Hamilelik pozlarıyla büyük beğeni toplayan Karaca, duygusal anlarını geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabında da esprili bir dille anlattı. Karnı burnunda pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, zaman zaman yaşadığı hormon değişimlerine değinerek;
"Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela... Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar... Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket. Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefes kalmak..." ifadeleriyle takipçilerini hem güldürdü hem düşündürdü.
Anne olmaya hazırlanan oyuncu, bebeğinin cinsiyetini açıklamamaya kararlı olduğunu vurgularken, doğumu da İzmir'de ve normal yöntemle gerçekleştireceğini belirtti. "İsim konusunda da kararsızım" diyen Karaca,
"Her gece dondurma yiyorum. İlk üç ayda biraz hormon dalgalanmalarım oldu. Bir anda ağladım. Başka bir duygu geçişi yaşadım. Hepsi geçti, şimdi sorunsuz bir hamilelik yaşıyorum." dedi.
"ACABA BEN DE Mİ ÇOCUĞUNUN YÜZÜNÜ KAPATANLARDAN OLACAĞIM?"
Gizem Karaca başka bir paylaşımında esprili bir şekilde şu ifadeyi de kullandı:
"Acaba bende çocuğunun fotosunu koyup suratının tam ortasına nazar boncuğu emojisi koyanlardan mı olacağım?"
PANDEMİ DÖNEMİ DİYETİ SIK SIK GÜNDEME GELİYOR
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, hamilelik öncesinde uyguladığı diyetle dikkat çekiyor. Pandemi döneminde aldığı birkaç kiloyu hızlı bir şekilde veren oyuncunun, sağlıklı yaşam rutinleri ve diyet listesi sık sık merak konusu oluyor.
Pandemi döneminde sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda sağlıklı yaşamı öncelik haline getirdiğini vurgulayan Karaca, pandemi sürecinde aldığı 3 kiloyu nasıl verdiğini şu sözlerle anlatmıştı:
💬 "Son 10 gündür aralıksız koşuyorum. Bugün biraz geç kaldım. Öğle sıcağında çıkmışım. O kadar zorlandım ki. Siz siz olun, sakın öğlen koşmaya çıkmayın!"
Sosyal medya paylaşımlarıyla da sağlıklı yaşamın önemini hatırlatan oyuncu, egzersiz ve dengeli beslenmenin altını çiziyor.
📝 İŞTE GİZEM KARACA'NIN PANDEMİ DÖNEMİNDE UYGULADIĞI DİYET LİSTESİ:
🍽️ Kahvaltı:
🥣 Yulaf ezmesi üzerine taze meyve dilimleri
🥛 Az yağlı süt veya yoğurt
🍌 Yarım muz veya elma dilimleri
🍵 Şekersiz yeşil çay veya siyah kahve
🍇 İkinci Ara Öğün:
🥣 Bir kase yoğurt veya az yağlı peynir
🍇 Bir avuç üzüm veya çilek
🍗 Izgara tavuk veya hindi göğsü
🍠 Fırınlanmış tatlı patates veya buğday
🥗 Sebzeli salata, buğday ekmeği eşliğinde
💧 Bol su tüketimi