İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklanmıştı! Eşinden ilk açıklama: Vücudunda kırıklar var!

İbrahim Tatlıses 'in kendisi gibi türkücü olan kardeşi Hüseyin Tatlı , geçen günlerde ağabeyi ile yaşadığı polemikle gündeme geldi. Tatlıses, geçen günlerde bir televizyon programına konuşarak kardeşi için "Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma" ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin bu sözleri üzerine sinirlenen Hüseyin Tatlı da sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. İbrahim Tatlıses'in kendisine "Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim" sözünü söylemediği belirten Hüseyin Tatlı, şu ifadeleri kullandı:

"Eğri otur, doğru konuş derler adama. 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. Bak şimdi yakışmadı. Sen değil miydin, arabada Ahmet, rahmetli Topal Halafın yanında benim sesimi dinleyip 'La buna kuş pisliği yedirelim' diye espri yapan. Yani kendi inandığını bugün yalanlıyorsun.