İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklanmıştı! Eşinden ilk açıklama: Vücudunda kırıklar var!

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi türkücü olan kardeşi Hüseyin Tatlı, geçen günlerde ağabeyi ile yaşadığı polemikle gündeme geldi. Tatlıses, geçen günlerde bir televizyon programına konuşarak kardeşi için "Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma" ifadelerini kullandı.
Ağabeyinin bu sözleri üzerine sinirlenen Hüseyin Tatlı da sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. İbrahim Tatlıses'in kendisine "Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim" sözünü söylemediği belirten Hüseyin Tatlı, şu ifadeleri kullandı:
"Eğri otur, doğru konuş derler adama. 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. Bak şimdi yakışmadı. Sen değil miydin, arabada Ahmet, rahmetli Topal Halafın yanında benim sesimi dinleyip 'La buna kuş pisliği yedirelim' diye espri yapan. Yani kendi inandığını bugün yalanlıyorsun.
Uzatmadan... İlk albümü 2000 yılında bana yaptığında 10 gün sonra toplattın piyasadan. 360 bin satış yapmıştı. Kral TV'den klibimi kaldırttın. Avustralya'dan beni 10.000 marka istediler. Yerime Ebru Yaşar'ı gönderttin. Yahu daha bir buçuk sene önce Bodrum'a yanına geldim 'Yallah Şoför' şarkısını okumuştum, 'Abi story paylaş' dedim, sen kem küm ettin 'Paylaşmam' dedin. 'Biz kardeşiz ne var' dedim kar etmedi.
Bitmez anlatacaklarım bitmez. Gerçekten destek olmak isteseydin en azından şunu yapabilirdin, yapımcın Polat Yağcı'yı arayıp 'Hüseyin Tatlı'yı bizim bünyemizde al. Gerek konser gerek şarkı bir şeyler yap' derdin olur biterdi. Eğer benden o zaman bir şey olmasaydı ben de seni alkışlardım. Şimdilik bu kadar... Anamın oğlu..."
TAKSİ ÜCRETİ KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ!
Ünlü isim, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Hüseyin Tatlı, taksici ile kavga etti. Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, Tatlı, geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekanda sahne alarak konser verdi. Konser sonrası kendisi için çağırılan taksiye binen ünlü şarkıcı kalacağı otele geldiğinde ise beklenmedik bir olayla karşılaştı.
İddialara göre; taksici mekan tarafından karşılanması gereken ücreti ünlü sanatçıdan talep etti. İkili arasında taksi ücretinden dolayı başlayan tartışma kavgaya döndü. Aldığı darbe sonrası taksici yere düşerken, taksicinin arkadaşları otele doğru yönelen Tatlı'ya tekme ve yumruklarla saldırdı. Üç kişi tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Tatlı'nın ayağının ve parmağının kırıldığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Tedavisi tamamlanan Hüseyin Tatlı, taksicinin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Taksici başına aldığı darbe sonrasında gece boyunca yoğun bakımda müşahede altında kaldı. Hüseyin Tatlı ise taksicinin hayati riski olduğu gerekçesiyle emniyet müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı çıkarıldığı adli kararınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay sonrası gözler Tatlı ailesine çevrilirken Hüseyin Tatlı'nın eşi Aslıhan Tatlı'dan ilk açıklama geldi. Haberler.com'da yer alan habere göre; Aslıhan Tatlı, "Hüseyin'e taksi şoförü arkadaşlarıyla birlikte saldırmış. Şimdi eşimi görmek için Antalya'ya geldim. Vücudunda kırıklar var. Durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İbrahim Tatlıses'in konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.