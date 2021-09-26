Mohammed Alsaloussi şımartmaya devam ediyor! Şeyma Subaşı'ya 123 bin dolarlık jest
Şeyma Subaşı, kendisini pahalı hediyelere boğan Mısırlı milyarder aşkı Mohammed Alsaloussi'nin yeni jestiyle havalara uçtu. Subaşı, 123 bin dolarlık Bvlgari Serpenti kolyesini göstermek için şekilden şekile girdi.
26.09.2021 07:01
- Son Güncelleme: 26.09.2021 07:01
Kısa süreli ayrılıktan sonra geçtiğimiz Temmuz ayında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekrar barışan Şeyma Subaşı, aşk sarhoşu...
Şeyma için daha önce 2 milyon TL'lik saat alıp rahat seyahat etsin diye uçak kiralayan Mısırlı milyarder, son olarak Anneler Günü'nde aşkına 1 buçuk milyon liralık bir jeep hediye etmişti.