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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin siyah minisiyle büyüledi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı sosyal medyayı yaktı geçti

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin siyah minisiyle büyüledi! Başrolünü Gökhan Alkan ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, önceki akşam bir arkadaşının düğün törenine katıldı. Tören için siyah mini bir elbise tercih eden Tanrısevsin, fit haliyle dikkat çekerken güzelliğiyle sevenlerini büyüledi. Düğünden paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

26.09.2021 09:06 - Son Güncelleme: 26.09.2021 09:07
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin siyah minisiyle büyüledi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı sosyal medyayı yaktı geçti

Başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin, atv ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin siyah minisiyle büyüledi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı sosyal medyayı yaktı geçti

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeke Tanrısevsin, sosyal medya hesabında yayınladığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin siyah minisiyle büyüledi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı sosyal medyayı yaktı geçti

Bir arkadaşının düğün törenine katılan güzel oyuncu, burada verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin siyah minisiyle büyüledi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı sosyal medyayı yaktı geçti

Siyah elbisesi ile boy gösteren Tanrısevsin, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin siyah minisiyle büyüledi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı sosyal medyayı yaktı geçti

Güzelliğiyle göz kamaştıran oyuncu, hayranları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.

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