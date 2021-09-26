Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin siyah minisiyle büyüledi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı sosyal medyayı yaktı geçti
Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin siyah minisiyle büyüledi! Başrolünü Gökhan Alkan ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, önceki akşam bir arkadaşının düğün törenine katıldı. Tören için siyah mini bir elbise tercih eden Tanrısevsin, fit haliyle dikkat çekerken güzelliğiyle sevenlerini büyüledi. Düğünden paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
26.09.2021 09:06
- Son Güncelleme: 26.09.2021 09:07
Başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin, atv ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.