Hışımla gelip geçen yıllara meydan okudu! Süperstar Ajda Pekkan'ın 'yok artık' dedirten fotoğrafı! Değişimi ağızları açık bıraktı
Herkes onu konuşuyor! Süperstar Ajda Pekkan hışımla gelip geçen yıllara meydan okudu. Fiziği ve sesiyle gençlere adeta taş çıkaran 74 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yıllar öncesine ait fotoğrafını görenler küçük dilini yuttu. İşte Ajda Pekkan'ın yıllara meydan okuyan o görüntüsü ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...
26.09.2021 00:51
- Son Güncelleme: 26.09.2021 00:51
Fiziği ve sesiyle gençlere adeta taş çıkaran sahnelerin tozunu attıran 74 yaşındaki Ajda Pekkan herkesin dilinde.
Süperstar'ın yıllar öncesine ait fotoğrafını görenler ise küçük dilini yuttu. İşte Ajda Pekkan'ın yıllara meydan okuyan o görüntüsü ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...