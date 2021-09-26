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Haberler Magazin Hışımla gelip geçen yıllara meydan okudu! Süperstar Ajda Pekkan'ın 'yok artık' dedirten fotoğrafı! Değişimi ağızları açık bıraktı

Hışımla gelip geçen yıllara meydan okudu! Süperstar Ajda Pekkan'ın 'yok artık' dedirten fotoğrafı! Değişimi ağızları açık bıraktı

Herkes onu konuşuyor! Süperstar Ajda Pekkan hışımla gelip geçen yıllara meydan okudu. Fiziği ve sesiyle gençlere adeta taş çıkaran 74 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yıllar öncesine ait fotoğrafını görenler küçük dilini yuttu. İşte Ajda Pekkan'ın yıllara meydan okuyan o görüntüsü ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...

26.09.2021 00:51 - Son Güncelleme: 26.09.2021 00:51
Hışımla gelip geçen yıllara meydan okudu! Süperstar Ajda Pekkan’ın ’yok artık’ dedirten fotoğrafı! Değişimi ağızları açık bıraktı

Süperstar Ajda Pekkan hışımla gelip geçen yıllara meydan okudu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hışımla gelip geçen yıllara meydan okudu! Süperstar Ajda Pekkan’ın ’yok artık’ dedirten fotoğrafı! Değişimi ağızları açık bıraktı

Fiziği ve sesiyle gençlere adeta taş çıkaran sahnelerin tozunu attıran 74 yaşındaki Ajda Pekkan herkesin dilinde.

Hışımla gelip geçen yıllara meydan okudu! Süperstar Ajda Pekkan’ın ’yok artık’ dedirten fotoğrafı! Değişimi ağızları açık bıraktı

Süperstar'ın yıllar öncesine ait fotoğrafını görenler ise küçük dilini yuttu. İşte Ajda Pekkan'ın yıllara meydan okuyan o görüntüsü ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...

Hışımla gelip geçen yıllara meydan okudu! Süperstar Ajda Pekkan’ın ’yok artık’ dedirten fotoğrafı! Değişimi ağızları açık bıraktı

AJDA PEKKAN

Hışımla gelip geçen yıllara meydan okudu! Süperstar Ajda Pekkan’ın ’yok artık’ dedirten fotoğrafı! Değişimi ağızları açık bıraktı

Hilal Altınbilek

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