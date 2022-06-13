Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun'un mayokinili havuz pozları olay! Eski sevgilisi hakkında "beni kaçırıp ormanda tecavüz etti" demişti...
Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun'un mayokinili havuz pozları olay! Eski sevgilisi hakkında "beni kaçırıp ormanda tecavüz etti" demişti ünlü manken... Kurşun'u ormanlık alana götürerek darbedip, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski sevgilisi Tufan K. hakkında beraat kararı verilmişti. Dilara Kurşun Instagram pozlarıyla gündem oldu.
Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun'un mayokinili havuz pozları olay! Eski sevgilisi hakkında "beni kaçırıp ormanda tecavüz etti" demişti...
2016 yılında Miss Turkey yarışmacısı model Dilara Kurşun, eski sevgilisi Tufan Kılıç tarafından cinsel tacize ve şiddete maruz kaldı. Tufan Kılıç hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 14 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Dilara Kurşun ve tutuksuz sanık Tufan K.'nin avukatları katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yüklenen suçları işlediğine dair müştekinin soyut beyanı haricinde cezalandırılmasına yeter, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini kaydetti.
Mütalaada, sanığın "hakaret, "tehdit" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından beraatine karar verilmesi talep edildi. Mütalaaya karşı beyanda bulunan Dilara Kurşun'un avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken, sanığın avukatı da beraate ilişkin talebini dile getirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Tufan K.'nin üzerine atılı "tehdit", "hakaret" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.
Verilen karar bugün DailyStar'da manşete taşındı.
İngiliz medyası haberi, "25 yaşındaki Dilara Kurşun polise , 28 yaşındaki Tayfun Kılıç'ın kendisini ormana götürdüğünü ve kıyafetlerini parçaladığını, ayrıldıktan sonra darp ve cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.