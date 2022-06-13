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Haberler Magazin Kemal Sunal’ın dünya tatlısı rol arkadaşıydı! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’u Ece Alton'un son haline bakın

Kemal Sunal’ın dünya tatlısı rol arkadaşıydı! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’u Ece Alton'un son haline bakın

Garip'in Fatoş'u Ece Alton son haline bakın! Kemal Sunal ile oynadığı 1986 yapımı Garip filmiyle hafızalara kazınan Ece Alton, yıllar sonra gündeme geldi. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran Alton'un son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton'un değişimi sosyal medyaya damga vurdu. İşte şimdilerde 42 yaşında olan Ece Alton'un hayrete düşüren son hali...

13.06.2022 13:27 - Son Güncelleme: 13.06.2022 13:27
Kemal Sunal’ın dünya tatlısı rol arkadaşıydı! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son haline bakın

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle gönüllere taht kuran Ece Alton, Fatoş karakteriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmüştü.

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Kemal Sunal’ın dünya tatlısı rol arkadaşıydı! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son haline bakın

Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplayan Ece Alton, yıllar sonra gündeme geldi.

Kemal Sunal’ın dünya tatlısı rol arkadaşıydı! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son haline bakın

Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran Alton'un son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi.

Kemal Sunal’ın dünya tatlısı rol arkadaşıydı! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son haline bakın

Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton'un değişimi sosyal medyaya damga vururken güzelliğiyle 'maşallah' dedirtti.

Kemal Sunal’ın dünya tatlısı rol arkadaşıydı! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’u Ece Alton’un son haline bakın

İşte şimdilerde 42 yaşında olan Ecem Alton başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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