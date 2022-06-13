Masterchef Güzide'nin yeni işine bakın kimsenin aklının ucundan geçmez! 'Görgüsüzlükle' itham edilen Güzide Mertcan 'mafyavari..'
Masterchef'in gelmiş geçmiş en zengin yarışmacısı olan Güzide Mertcan yine sosyal medyanın gündeminde. 2019 yılında katıldığı Masterchef 2019 sayesinde şöhrete kavuşa Güzide Mertcan, mutfaktaki hünerleriyle değil mal varlığıyla çok konuşulmuştu o dönem. Sonrasında da gerisi geldi. Geçtiğimiz aylarda aldığı ev ile çok konuşulan Mertcan bu kez yeni işiyle gündemde. Yeni bir işe atılan MasterChef Güzide herkesi şaşırttı. Eski yarışmacı "Böyle yerler mafyavari insanların elinde oluyor" yorumunu da yanıtsız bırakmadı.
MasterChef'e 2019 yılında katılan Güzide Mertcan, sık sık lüks yaşantısı ve sürekli taşınmasıyla gündeme gelen bir isim. Pahalı evleriyle adından söz ettiren eski yarışmacı yeni işini takipçileriyle paylaştı.
MasterChef Güzide "Türkiye'nin en büyük macera köyünün bugün açılışını yaptık. Bu özel günde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler" notuyla yeni atılımını paylaştı.
Güzide Mertcan'a bir takipçisi ise "Hayırlı uğurlu olsun. Böyle yerler mafyavari insanların elinde oluyor genelde ve öyle yerlere gitmiyorum benden kazanç sağlamasınlar diye. İçim rahat gidebileceğim bir yer çıktı sonunda" yorumunu bulundu.
YİNE EV ALDI
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e 2019 yılında katılan ve son 7'ye kalmayı başaran Güzide Mertcan, sık sık lüks yaşantısı ve sürekli taşınmasıyla gündeme gelen bir isim.
2019 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e katılarak son 7'ye kalan başarılı yarışmacı Güzide Mertcan'ı çoğumuz tanıyoruz.