Masterchef Güzide’nin yeni işine bakın kimsenin aklının ucundan geçmez! ’Görgüsüzlükle’ itham edilen Güzide Mertcan ’mafyavari..’

Güzide Mertcan'a bir takipçisi ise "Hayırlı uğurlu olsun. Böyle yerler mafyavari insanların elinde oluyor genelde ve öyle yerlere gitmiyorum benden kazanç sağlamasınlar diye. İçim rahat gidebileceğim bir yer çıktı sonunda" yorumunu bulundu.