Miss Turkey 2022 finalistleri ortaya çıktı yer yerinden oynadı! Sosyal medyada yorum yağmuru! Aralarında hem ünlü oyuncu var hem de Neşe Erberk'in...
Miss Turkey finalistleri beli oldu. Milyonlarca kişi heyecanla finali bekliyor. Belli olan finalistler ise bugün sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Kimileri kızları beğenirken kimileri olumsuz yorumlarda bulundu. Birbirinden güzel yarışmacıların arasında ise tanıdık bir yüz de yer alıyor. TRT 1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim'de oynayan Ece Aydemir büyük ilgi gördü. Finalistler arasında zorlu adaylar arasında yer alan Aydemir birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Miss Turkey 2022 finalistleri ve isim isim listesi...
15.09.2022 18:02 - Son Güncelleme: 15.09.2022 18:02
Miss Turkey her sene büyük bir heyecanla takip ediliyor. Bu seneki finalistlerin belli olmasının ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Birbirinden güzel isimlerin yer aldığı finalistler arasında kalanlar sosyal medyada yorum yağmuru başlattı. İşte Miss Turkey 2022 finalistleri...