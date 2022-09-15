Miss Turkey 2022 finalistleri ortaya çıktı yer yerinden oynadı! Sosyal medyada yorum yağmuru! Aralarında hem ünlü oyuncu var hem de Neşe Erberk'in...

Miss Turkey her sene büyük bir heyecanla takip ediliyor. Bu seneki finalistlerin belli olmasının ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Birbirinden güzel isimlerin yer aldığı finalistler arasında kalanlar sosyal medyada yorum yağmuru başlattı. İşte Miss Turkey 2022 finalistleri...