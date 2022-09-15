Shakira'ya ihanet eden Gerard Pique yine olay! Boşanmanın ardından yeni sarışın sevgilisiyle ortaya çıkmıştı! Ofisine götürmüş ve...
Shakira'ya ihanet eden Gerard Pique yine olay! Boşanmanın ardından yeni sarışın sevgilisiyle ortaya çıkmıştı... 12 yıllık sevgilisi Barcelonalı futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılarak dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen ünlü şarkıcı Shakira'ya ikinci şok. Ayrıldıklarını açıklayan çiftin aldatma skandalanın yankıları hala sürerken, Gerard Pique'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı geçtiğimiz haftalarda. Clara Chia Marti'yle aşk yaşamaya başlayan Pique geçtiğimiz günlerde de yeni aşkıyla ilk kez görüntülenmişti. Yeni iddia ise gündeme bomba gibi düştü.
Shakira'ya ihanet eden Gerard Pique yine olay! Boşanmanın ardından yeni sarışın sevgilisiyle ortaya çıkmıştı...
DÜNYA KUPASI'NDA TANIŞTILAR
Gerard Pique ile Shakira'nın 12 yıllık büyük aşkı, 2010 Dünya Kupası'nda başladı. İspanya'nın kupayı kazandığı organizasyonda, resmi şarkıyı Shakira seslendirmişti. Gerard Pique ve Shakira arasındaki büyük aşk, 2010 Dünya Kupası'nda başladıktan sonra büyük ses getirdi.
AYRILIKTAN DÖNDÜLER
İspanyol futbolcu ile Kolombiyalı güzel şarkıcı arasındaki aşk 2017'de sona erme noktasına geldi. Shakira, 2019'da The Guardian'a verdiği röportajda ayrılık noktasına geldikleri dönem hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Shakira verdiği röportajda, "Pozitifliğimi yitirmiştim. Karamsardım. Çekilmez bir insan olmuştum artık. Gerard en kötü yüzümü gördü" diye konuşmuştu.
"O BİR ZAVALLI"
Gerard Pique ile Shakira arasındaki dev aşk 2022'de Shakira'nın bir podcast kanalına konuk olmasının ardından bitme noktasına geldiğinin sinyallerini verdi. Mart ayında açıklamalarda bulunan Kolombiyalı güzel, "Kocam, erkek arkadaşım, bebek baba, ona ne demek istersen, o bir zavallı, çünkü maalesef ki o beni çok uzun süre beklemek zorunda. Evet, bazen beni beklemekten sıkılıyor ve bıkıyor, çünkü Kolombiya saati Katalonya saati ile aynı değil. Pique, zihnini dakik olarak yapılandırmış, ancak benimkisi tamamen farklı" demişti.
ALDATMA İDDİALARI
Shakira ile Gerard Pique arasındaki büyük aşk kısa bir süre önce sona erdi. El Periodico'da yer alan haberde; Gerard Pique'nin Shakira'yı aldattığı ve dünyaca ünlü şarkıcının bunu yakaladığı belirtilmişti. Gerard Pique ve Shakira'nın bunun üzerine evlerini ayırma kararı aldığı vurgulanmıştı.