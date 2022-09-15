Shakira’ya ihanet eden Gerard Pique yine olay! Boşanmanın ardından yeni sarışın sevgilisiyle ortaya çıkmıştı! Ofisine götürmüş ve...

"O BİR ZAVALLI"

Gerard Pique ile Shakira arasındaki dev aşk 2022'de Shakira'nın bir podcast kanalına konuk olmasının ardından bitme noktasına geldiğinin sinyallerini verdi. Mart ayında açıklamalarda bulunan Kolombiyalı güzel, "Kocam, erkek arkadaşım, bebek baba, ona ne demek istersen, o bir zavallı, çünkü maalesef ki o beni çok uzun süre beklemek zorunda. Evet, bazen beni beklemekten sıkılıyor ve bıkıyor, çünkü Kolombiya saati Katalonya saati ile aynı değil. Pique, zihnini dakik olarak yapılandırmış, ancak benimkisi tamamen farklı" demişti.