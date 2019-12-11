Mine Tugay süper minisiyle sosyal medyada şov yaptı! Mine Tugay kaç yaşında?

Mine Tugay'ın Instagram hesabından siyah süper mini elbisesiyle yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Güzel oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Turuncu saçları ve yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Mine Tugay, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla ne kadar esnek bir fiziğe sahip olduğunu gözler önüne serdi. 'Bazı günler' notunu düştüğü karede bacağını adeta bir balerin gibi açtığı görülen oyuncu böylelikle formunun doruğunda olduğunu da gösterdi. Takipçileri ise Mine Tugay'ın kaç yaşında olduğunu merak etti. İşte merak ettiğiniz ünlülerin ve Mine Tugay'ın yaşı...

11.12.2019 16:13 - Son Güncelleme: 11.12.2019 17:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





