Fulden Uras gözyaşları içinde anlattı: Göğüslerimi alsınlar bitsin...

Sadece bu yaz beş kez ameliyat oldum. Bağışıklık sistemim çökük böreklerim kötü ben artık o kadar çok sağlıkla sınandım ki aldığım nefes bile çok kıymetli benim için güzellik takıntılarını falan geçeli çok oldu.Sol göğsümden ameliyat oldum şimdi sağ taraftan da olacağım. Göğüslerimi alsınlar bitsin ben buna razıyım ama o acıları bir daha yaşamayayım çok zor…