Fulden Uras gözyaşları içinde anlattı: Göğüslerimi alsınlar bitsin...
Fulden Uras gözyaşları içerisinde geçirdiği zor zamanları anlattı. Annesinin vefatından sonra 20 kilo veren şarkıcı, "Ben 13 yaşımdan beri hastanelerden burnunu çıkaramayan biriyim bunlara çok alıştım. Kısa sürede çok fazla yakınımı kaybettim." sözleriyle yürekleri dağladı. İşte 51 yaşındaki Fulden Uras'ın açıklaması...
11.12.2019 17:39
- Son Güncelleme: 11.12.2019 18:07
İŞTE FULDEN URAS'IN AÇIKLAMALARI…
Ben 13 yaşımdan beri hastanelerden burnunu çıkaramayan biriyim bunlara çok alıştım. Kısa sürede çok fazla yakınımı kaybettim.
Üç dört ay evvel kuzenimi kaybettim. Ben çevremi toparlamaya çalışmaktan kendi acımı hep sonraya erteledim. O ertelediğim şeyler bir süre sonra ortaya çıkıyor ve beni hastanelik ediyor.
Sadece bu yaz beş kez ameliyat oldum. Bağışıklık sistemim çökük böreklerim kötü ben artık o kadar çok sağlıkla sınandım ki aldığım nefes bile çok kıymetli benim için güzellik takıntılarını falan geçeli çok oldu.Sol göğsümden ameliyat oldum şimdi sağ taraftan da olacağım. Göğüslerimi alsınlar bitsin ben buna razıyım ama o acıları bir daha yaşamayayım çok zor…
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