Mine Tugay spor yaparken paylaştı, sosyal medya onu konuştu! '41 kere maşallah'
Mine Tugay karantina günlerini evinde spor yaparak geçiriyor. 41 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımında "Yaşamla bağımızı koparmadan, kaygı ve korkularımızı kucaklamayı öğrenerek, bizim için dünya için çalışan herkese şükrederek evimizde kalalım." sözleriyle de ölümcül salgın corona virüse karşı tedbir amaçlı 'evde kal' çağrısında bulundu. Son olarak Zalim İstanbul'daki Şeniz karakteri ile ekranlarda gördüğümüz Mine Tugay'ın Instagram'dan spor yaparken yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Tugay; 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur. İşte yıllara meydan okuyan Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın ve diğer ünlülerin spor yaparken ki halleri...
Mine Tugay Instagram'dan amuda kalkarken çekildiği videoyu, "Evde olmak biraz da içimize dönmek için bir fırsat ve alan yarattı diye düşünüyorum. Meditasyon, yoga yaparak kendimle bağımı güçlendiriyorum evdeyken. 'Bilinmezin dayanılmaz bütünlüğünün evrensel boyutunu bütün dünya olarak hep birlikte yaşıyoruz' diyor sevgili yoga hocam. Bu çok hoşuma gitti çünkü bilinmeze teslimiyeti yaşarken yeni keşifler için ayrı ama bir aradayız gibi hissediyorum ben de. Yaşamla bağımızı koparmadan, kaygı ve korkularımızı kucaklamayı öğrenerek, bizim için dünya için çalışan herkese şükrederek evimizde kalalım." notuyla paylaştı.