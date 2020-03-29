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Mine Tugay spor yaparken paylaştı, sosyal medya onu konuştu! '41 kere maşallah'

Mine Tugay karantina günlerini evinde spor yaparak geçiriyor. 41 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımında "Yaşamla bağımızı koparmadan, kaygı ve korkularımızı kucaklamayı öğrenerek, bizim için dünya için çalışan herkese şükrederek evimizde kalalım." sözleriyle de ölümcül salgın corona virüse karşı tedbir amaçlı 'evde kal' çağrısında bulundu. Son olarak Zalim İstanbul'daki Şeniz karakteri ile ekranlarda gördüğümüz Mine Tugay'ın Instagram'dan spor yaparken yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Tugay; 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur. İşte yıllara meydan okuyan Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın ve diğer ünlülerin spor yaparken ki halleri...

29.03.2020 18:10 - Son Güncelleme: 29.03.2020 19:09
Mine Tugay spor yaparken paylaştı, sosyal medya onu konuştu! '41 kere maşallah'

Mine Tugay Instagram'dan amuda kalkarken çekildiği videoyu, "Evde olmak biraz da içimize dönmek için bir fırsat ve alan yarattı diye düşünüyorum. Meditasyon, yoga yaparak kendimle bağımı güçlendiriyorum evdeyken. 'Bilinmezin dayanılmaz bütünlüğünün evrensel boyutunu bütün dünya olarak hep birlikte yaşıyoruz' diyor sevgili yoga hocam. Bu çok hoşuma gitti çünkü bilinmeze teslimiyeti yaşarken yeni keşifler için ayrı ama bir aradayız gibi hissediyorum ben de. Yaşamla bağımızı koparmadan, kaygı ve korkularımızı kucaklamayı öğrenerek, bizim için dünya için çalışan herkese şükrederek evimizde kalalım." notuyla paylaştı.

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Mine Tugay spor yaparken paylaştı, sosyal medya onu konuştu! '41 kere maşallah'

Sosyal medyayı aktif kullanan 41 yaşındaki oyuncu, paylaşımlarında yıllara meydan okuyan fit vücudu ve güzelliği ile dikkat çekiyor. İşte Mine Tugay ve diğer ünlülerin spor yaparken ki halleri...

Mine Tugay spor yaparken paylaştı, sosyal medya onu konuştu! '41 kere maşallah'

İŞTE SPOR YAPAN ÜNLÜLER

DUA LİPA

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşı Nathalie Ballout ile spor salonunda çekilen karesini sosyal medyadan yayınlandı.

Mine Tugay spor yaparken paylaştı, sosyal medya onu konuştu! '41 kere maşallah'

GİZEM KARACA

Mine Tugay spor yaparken paylaştı, sosyal medya onu konuştu! '41 kere maşallah'

MÜJDE UZMAN

Müjde Uzman, spor yaparken çekilen karesini sosyal medyadan paylaştı. Uzman altına ise şu notu düştü: "Akıl sağlığı korumak için birebir"

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