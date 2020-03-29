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İpek Tanrıyar maske videosu ile dikkat çekti, son hali ise şoke etti! 'Maske yoksa boxer var'

İpek Tanrıyar'ın Instagram'dan paylaştığı maske videosu sosyal medyayı yıktı geçti. Nisan ayında Murat Evler ile dünyaevine giren İpek Tanrıyar, hem bebeği hem de kendisi için ev karantinasında. İpek Tanrıyar boxer ile yaptığı paylaşıma, 'Bir boxer nelere kadir' notunu düştü. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan video sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gençliğinde çıtı pıtı oluşu ile dikkat çeken, şu an 39 yaşında ve hamile olan İpek Tanrıyar son haliyle de dikkat çekti.

29.03.2020 17:27 - Son Güncelleme: 29.03.2020 17:43
İpek Tanrıyar maske videosu ile dikkat çekti, son hali ise şoke etti! 'Maske yoksa boxer var'

Eskilerin çıtı pıtı ekran yüzü İpek Tanrıyar, Instagram'dan koronavirüs maskesi videosu paylaştı, sosyal medya onu konuştu. 6 aylık hamile olan eski manken İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırdan maske yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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İpek Tanrıyar maske videosu ile dikkat çekti, son hali ise şoke etti! 'Maske yoksa boxer var'

Nisan ayında Murat Evler ile dünyaevine giren İpek Tanrıyar, hem bebeği hem de kendisi için ev karantinasında. Ünlülerin son paylaşımlardan biri de 39 yaşındaki İpek Tanrıyar'dan geldi.

İpek Tanrıyar maske videosu ile dikkat çekti, son hali ise şoke etti! 'Maske yoksa boxer var'

Tanrıyar, erkek iç çamaşırıyla maske yaptığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İpek Tanrıyar son haliyle de sosyal medyanın en çok konuşulan ünlü isimleri arasına girdi. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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İpek Tanrıyar maske videosu ile dikkat çekti, son hali ise şoke etti! 'Maske yoksa boxer var'

BRITNEY SPEARS

İpek Tanrıyar maske videosu ile dikkat çekti, son hali ise şoke etti! 'Maske yoksa boxer var'
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