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Duyanlar inanamıyor! Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şoke etti

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şoke etti. Birçok filmde rol alan Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, meğer bir ünlü isimle akrabaymış. Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şaşkına çevirdi. Sadece Gülşen Bubikoğlu değil Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlünün aslında akraba olduğu da ortaya çıktı. İşte akraba olan ünlüler...

29.03.2020 23:14 - Son Güncelleme: 03.04.2020 18:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





