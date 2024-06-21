Milyoner avcısı fenomenin karanlık yüzü ortaya çıktı! Türk işadamı günlüğünü ifşaladı: HPV virüsü bulaştırıyordu

İngiliz Chiara King, sosyal medyada kendini ilişki uzmanı olarak tanıtarak dünya çapında üne kavuşmuştu. Ancak Türk işadamı Eren San, King'in karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Ünlü fenomenin eski sevgilisi olan San, "Chiara'nın günlüklerini ifşaladı. San, King'in zengin erkeklerle birlikte olarak onlara HPV virüsü bulaştırdığını iddia ettti.
İngiliz Chiara King, son dönemde TikTok'ta 4 milyon, Instagram'da ise 1.5 milyon takipçisiyle büyük bir üne kavuştu.
Kendini ilişki uzmanı olarak tanıtan King, kadın-erkek ilişkileri üzerine yaptığı paylaşımlar ve yaşadığı deneyimlerden çıkardığı derslerle takipçilerini etkiliyor.