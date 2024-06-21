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Derya Uluğ sahnede rahatsızlandı! Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...

Son dönemin popüler isimlerinden Derya Uluğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Sahnedeyken rahatsızlanan Uluğ, apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcının son sağlık durumu...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 09:34 Güncelleme 21 Haziran 2024, 09:42
Derya Uluğ sahnede rahatsızlandı! Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu... 1

Son dönemin popüler isimlerinden Derya Uluğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Derya Uluğ sahnede rahatsızlandı! Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu... 2

Ünlü şarkıcı, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Sahnedeyken rahatsızlanan Uluğ, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Derya Uluğ sahnede rahatsızlandı! Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu... 3

Kıbrıs'taki konseri sırasında rahatsızlan Uluğ konserini zar zor tamamladı ve sonrasında hemen hastaneye kaldırıldı.

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