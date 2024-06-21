Derya Uluğ sahnede rahatsızlandı! Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...

Son dönemin popüler isimlerinden Derya Uluğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Sahnedeyken rahatsızlanan Uluğ, apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcının son sağlık durumu...