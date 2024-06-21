Son olarak Burak Sevinç, Deniz Can Aktaş, Esra Dermancıoğlu, Miray Daner gibi isimlerle kamera karşısına geçen Burak Sergen, geçen haftalarda 4. kez nikah masasına oturdu. 63 yaşında damat olan ünlü oyuncu, düğün sonrası eşi Gizem Şağban ile balayına çıktı. Eşiyle tekne gezisine çıkan Sergen, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Burak Sergen'in balayından ilk kare...
Nihan Ünsal ile 2021 yılının haziran ayında nikah masasına oturan ancak ihanet iddialarıyla geçen ocak ayında boşanan ünlü oyuncu Burak Sergen, aradığı mutluluğu Gizem Şağban'da buldu.
Sergen, üç hafta önce kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile dünyaevine girdi.
63 yaşında damat olan ünlü oyuncu, düğün sonrası eşi Gizem Şağban ile balayına çıktı.