63 yaşında damat olmuştu! 4. kez evlenen Burak Sergen’in balayından ilk kare geldi! Eşiyle denizin ortasında...

Son olarak Burak Sevinç, Deniz Can Aktaş, Esra Dermancıoğlu, Miray Daner gibi isimlerle kamera karşısına geçen Burak Sergen, geçen haftalarda 4. kez nikah masasına oturdu. 63 yaşında damat olan ünlü oyuncu, düğün sonrası eşi Gizem Şağban ile balayına çıktı. Eşiyle tekne gezisine çıkan Sergen, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Burak Sergen'in balayından ilk kare...