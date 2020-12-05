Miley Cyrus ve Dua Lipa müstehcen poz verdi Miley Cyrus'un sonrasında yaptığı yorum skandal yarattı: Onun cinsel ilişkiye girmedik
Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Dünyaca ünlü iki şarkıcı Dua Lipa ve Miley Cyrus bir düet için bir araya geldi. İkilinin klipte ve çekimlerinde hayli samimi tavırları zaten sosyal medyada olay yarattı ama bunun üzerne Miley Cyrus öyle bir yorum da bulundu ki müstehcen pozlar sonrası ağızları açık bıraktı. Cyrus, Lipa'yı arzulayıp arzulamadığı sorusuna "Maalesef onunla ilişkiye girmedim" cevabını verdi.
05.12.2020 13:07
- Son Güncelleme: 05.12.2020 13:08
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