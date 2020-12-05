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Miley Cyrus ve Dua Lipa müstehcen poz verdi Miley Cyrus'un sonrasında yaptığı yorum skandal yarattı: Onun cinsel ilişkiye girmedik

Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Dünyaca ünlü iki şarkıcı Dua Lipa ve Miley Cyrus bir düet için bir araya geldi. İkilinin klipte ve çekimlerinde hayli samimi tavırları zaten sosyal medyada olay yarattı ama bunun üzerne Miley Cyrus öyle bir yorum da bulundu ki müstehcen pozlar sonrası ağızları açık bıraktı. Cyrus, Lipa'yı arzulayıp arzulamadığı sorusuna "Maalesef onunla ilişkiye girmedim" cevabını verdi.

05.12.2020 13:07 - Son Güncelleme: 05.12.2020 13:08
Miley Cyrus ve Dua Lipa müstehcen poz verdi Miley Cyrus'un sonrasında yaptığı yorum skandal yarattı: Onun cinsel ilişkiye girmedik

İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve Miley Cyrus, düet yaptıkları şarkı için birlikte klip çekti.

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Miley Cyrus ve Dua Lipa müstehcen poz verdi Miley Cyrus'un sonrasında yaptığı yorum skandal yarattı: Onun cinsel ilişkiye girmedik

Miley Cyrus şarkının yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken fotoğraflar paylaştı.

Miley Cyrus ve Dua Lipa müstehcen poz verdi Miley Cyrus'un sonrasında yaptığı yorum skandal yarattı: Onun cinsel ilişkiye girmedik

28 yaşındaki Cyrus, Instagram'da Dua Lipa ile öpüşürken çekilen pozlarına yer verdi.

Miley Cyrus ve Dua Lipa müstehcen poz verdi Miley Cyrus'un sonrasında yaptığı yorum skandal yarattı: Onun cinsel ilişkiye girmedik

'The Howard Stern Show'da sunucu, Miley'e, "İkiniz cinsel ilişki yaşıyorsunuz gibi" demişti.

Miley Cyrus ve Dua Lipa müstehcen poz verdi Miley Cyrus'un sonrasında yaptığı yorum skandal yarattı: Onun cinsel ilişkiye girmedik

Miley Cyrus ise "Maalesef onunla cinsel ilişkiye girmedik. Zaten Dua Lipa'ya karşı hiç öyle hissetmedim" yanıtını vermişti.

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