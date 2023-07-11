MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur’a veda! Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! İşte cenaze programının detayları...
Üç kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 69 yaşında aramızdan ayrılan sanatçının cenaze programına dair detaylar da ortaya çıktı. Acı haberiyle hayranlarını ve sanat camiasını yasa boğan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Özkan Uğur için AKM'de saat 11.00'de tören yapılacak. Ardından usta sanatçı Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek. İşte detaylar...
11.07.2023 09:35 - Son Güncelleme: 11.07.2023 09:35
Üç kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur geçtiğimiz cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Özkan Uğur için AKM'de saat 11.00'de tören yapılacak. Ardından usta sanatçı Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.
DOKTORU SON GÜNLERİNİ ANLATTI
69 yaşında aramızdan ayrılan Uğur'un yoğum bakımda geçirdiği son günlerini doktoru anlattı. Özkan Uğur'un son anlarını Dr. Aylin İlksöz'ün duygusal satıları herkesi hüzne boğdu.
Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Dr. Aylin İlksöz, "Özkan Uğur'dan bahsetmek istiyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı: