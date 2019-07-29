Özcan Deniz'in oğlu sosyal medyayı salladı!
Özcan Deniz bu aralar en çok konuşulan kişiler arasında yer almaktadır. İstanbullu Gelin dizisinde gösterdiği başarılı performans ile hayran kitlesini arttıran ve daha sonra Feyza Aktan ile yollarını ayıran Özcan Deniz'in oğlu ile verdiği poz sosyal medyada olay yarattı. Özcan Deniz Instagram hesabından minik oğlu ile yatakta uzanırken fotoğraf paylaştı. Özcan Deniz'in çocuğunun sevimliliği ise dikkatlerden kaçmadı. Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Elmadağ'da doğmuştur. Aslen Ağrı'lıdır. 1977 yılında ailesiyle birlikte Aydın'a yerleşti. Erken yaşta okumayı bıraktı ve müzikle uğraşmaya karar verdi. 13 yaşındayken İzmir'de şarkı söylemeye başladı.
ÖZCAN DENİZ KİMDİR?
Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Elmadağ'da doğmuştur. Aslen Ağrı'lıdır. 1977 yılında ailesiyle birlikte Aydın'a yerleşti. Erken yaşta okumayı bıraktı ve müzikle uğraşmaya karar verdi. 13 yaşındayken İzmir'de şarkı söylemeye başladı ve 16 yaşında Antalyada şarkı söyleyerek tüm ailesini geçindirecek parayı kazanmaya başladı. 17 yaşında İstanbul'a geldi ve burada bir süre pavyonlarda çıktıktan sonra 18 yaşında Almanya München'e gitti.
Yaşar Yağmur'la tanıştı ve böylece "Yine Ağlattın Beni" adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Aşkım Dağlarda Gezer dizisi ile oyunculuk hayatına başlayan Özcan Deniz, 2002 yılında hem müzik hem dizi alanında büyük bir başarı yakaladı. Asmalı Konak dizisinde Ürgüp'ün en zengin ve en büyük ağası olan Seymen Ağa karakterini canlandırdı ve bu dizi Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizisi oldu. Asmalı Konak, Haziran Gecesi, Samanyolu, Bir Zamanlar Osmanlı, Karagül ve Kaderimin Yazıldığı Gün gibi dizilerde yer almıştır. Yönetmenlik yapan Özcan Deniz yazıp yönettiği Evim Sensin, Su ve Ateş, İkinci Şans, Sevimli Tehlikeli, Ya Sonra filmlerini beyaz perdeye taşımıştır.