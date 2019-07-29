Özcan Deniz'in oğlu sosyal medyayı salladı!

Yaşar Yağmur'la tanıştı ve böylece "Yine Ağlattın Beni" adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Aşkım Dağlarda Gezer dizisi ile oyunculuk hayatına başlayan Özcan Deniz, 2002 yılında hem müzik hem dizi alanında büyük bir başarı yakaladı. Asmalı Konak dizisinde Ürgüp'ün en zengin ve en büyük ağası olan Seymen Ağa karakterini canlandırdı ve bu dizi Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizisi oldu. Asmalı Konak, Haziran Gecesi, Samanyolu, Bir Zamanlar Osmanlı, Karagül ve Kaderimin Yazıldığı Gün gibi dizilerde yer almıştır. Yönetmenlik yapan Özcan Deniz yazıp yönettiği Evim Sensin, Su ve Ateş, İkinci Şans, Sevimli Tehlikeli, Ya Sonra filmlerini beyaz perdeye taşımıştır.