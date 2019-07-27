Mesut Özil'e bıçaklı saldırı olayının perde arkası ortaya çıktı! Özil'e saldıranlar yakalandı mı?

Arsenal’in yıldızı Mesut ve takım arkadaşı Kolasinac, Londra’da bıçaklı saldırıya uğradı. Motosikletli saldırganların, Boşnak futbolcunun aldığı yeni saati çalmaya çalıştığı, Özil'in de eşi Amine'yi korumak için araçta kaldığı açıklandı. Ancak olay, sosyal medyada ırkçı şüpheleri arttırdı.
Irkçılık nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, önceki akşam büyük korku atlattı. Arsenal'in yıldızı Özil ve Bosnalı takım arkadaşı Sead Kolasinac, Londra'da bıçaklı saldırıya uğradı. Büyükelçi Ümit Yalçın, soygun girişimi olduğunun tahmin edildiğini açıkladı. Olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre, saldırganlar yeni bir saat alan Kolasinac'ı takibe aldı. Özil de bir paket almak için eşi Amine ile Kolasinac'ın evine yaklaştı. Motorlu saldırganlar hem Boşnak oyuncuyu hem de Mesut'u hedef aldı. Kolasinac, saldırganlara karşı koymaya çalıştı. Mesut, eşini korumak için araçta kaldı. Daha sonra Mesut ve Kolasinac, Türk lokantasına sığındı. 2 saldırgan kaçtı. Sosyal medyada ise "ırkçı saldırı" şüpheleri arttı. Dehşet, Alman Milli Takımı'nda oynayan Türk'üün öldürülmesiyle başlayan Alman dizisi 'Dogs of Berlin'i hatırlattı.
ŞU ANDA İYİYİZ
Özil, eşi Amine ile birlikte Londra'da evine girerken muhabirlerin sorularını cevapladı: Farklı bir deneyimdi, ama şu anda iyiyiz.
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