Mesut Özil'e bıçaklı saldırı olayının perde arkası ortaya çıktı! Özil'e saldıranlar yakalandı mı? 27.07.2019 11:43

Arsenal’in yıldızı Mesut ve takım arkadaşı Kolasinac, Londra’da bıçaklı saldırıya uğradı. Motosikletli saldırganların, Boşnak futbolcunun aldığı yeni saati çalmaya çalıştığı, Özil'in de eşi Amine'yi korumak için araçta kaldığı açıklandı. Ancak olay, sosyal medyada ırkçı şüpheleri arttırdı.