Şeyma Subaşı'nın kaprisleri erken başladı! İşte Şeyma Subaşı'nın istekleri...

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta 'Sadece Şeyma' kitabı için imza günündeydi. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan organizatör Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, Sadece Şeyma kitabını çıkararak hakkında merak edilenleri yazdı. Şeyma Subaşı'nın piyasaya sürüldüğü ilk günden bu yana gündem olan kitabının imza günü için istekleri ortaya çıktı. Şeyma Subaşı'nın yaklaşık 1 saat süren imza günü için istekleri, "Kaprisleri erken başladı." dedirtti. İşte Şeyma Subaşı'nın imza günü için istekleri...

29.07.2019 10:26 - Son Güncelleme: 29.07.2019 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





