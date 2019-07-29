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Şeyma Subaşı'nın kaprisleri erken başladı! İşte Şeyma Subaşı'nın istekleri...

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta 'Sadece Şeyma' kitabı için imza günündeydi. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan organizatör Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, Sadece Şeyma kitabını çıkararak hakkında merak edilenleri yazdı. Şeyma Subaşı'nın piyasaya sürüldüğü ilk günden bu yana gündem olan kitabının imza günü için istekleri ortaya çıktı. Şeyma Subaşı'nın yaklaşık 1 saat süren imza günü için istekleri, "Kaprisleri erken başladı." dedirtti. İşte Şeyma Subaşı'nın imza günü için istekleri...

29.07.2019 10:26 - Son Güncelleme: 29.07.2019 10:54
Şeyma Subaşı'nın kaprisleri erken başladı! İşte Şeyma Subaşı'nın istekleri...

Şeyma Subaşı'nın, kitabının imza günü için alışveriş merkezlerinden istekleri pes dedirtti. Okuyucu ile buluştuğu ilk günden bu yana olay olan Sadece Şeyma kitabı için Şeyma Subaşı'nın istekleri ortaya çıkınca hayranları "Şeyma'nın kaprisleri erken başladı" yorumunda bulundu. İşte Şeyma Subaşı ve diğer ünlü yıldızların olmazsa olmaz istekleri...

Şeyma Subaşı'nın kaprisleri erken başladı! İşte Şeyma Subaşı'nın istekleri...

İşte ünlü yıldızların kaprisleri ve olmazsa olmaz istekleri...

Şeyma Subaşı'nın kaprisleri erken başladı! İşte Şeyma Subaşı'nın istekleri...

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

- 5'li priz
- 'Rahat bir atmosfer' için yeterli aydınlatma

Şeyma Subaşı'nın kaprisleri erken başladı! İşte Şeyma Subaşı'nın istekleri...

- Dolapları kapamak için beyaz örtüler
- Nemlendirici krem

Şeyma Subaşı'nın kaprisleri erken başladı! İşte Şeyma Subaşı'nın istekleri...

- Hayvan baskılı halı (Rihanna halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için, üzeri temiz olmalı)
- Siyah ve mavi şifon perde

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