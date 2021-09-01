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Haberler Magazin Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir 'Tarifi mümkün değil' dedi ailesinin acı hikayesine değindi! Esra Erol görümcesine tepkisiz kalmadı

Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir 'Tarifi mümkün değil' dedi ailesinin acı hikayesine değindi! Esra Erol görümcesine tepkisiz kalmadı

Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir 'Tarifi mümkün değil' dedi ailesinin acı hikayesine değindi! Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mesut Akusta, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi oldu ve sağlığına kavuştu. Geçen günlerde taburcu olan ve evinde çektiği video ile 'iyiyim' mesajı veren oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta ise sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ali Özbir'in kardeşi Şafak Özbir, eşinin hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattığı paylaşımda anne ve babasının acı hikayesine de değindi. Özbir'in duygusal paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı gibi kardeşinin eşi Esra Erol da kayıtsız kalmadı. İşte Şafak Özbir'in o paylaşımı...

01.09.2021 18:39 - Son Güncelleme: 01.09.2021 18:39
Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir ’Tarifi mümkün değil’ dedi ailesinin acı hikayesine değindi! Esra Erol görümcesine tepkisiz kalmadı

Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

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Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir ’Tarifi mümkün değil’ dedi ailesinin acı hikayesine değindi! Esra Erol görümcesine tepkisiz kalmadı

Hayranlarını korkutan ünlü oyuncu, gördüğü tedavinin ardından salığına kavuştu. Geçen günlerde taburcu olan Akusta, sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile 'iyiyim' mesajı vermeyi de ihmal etmedi.

Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir ’Tarifi mümkün değil’ dedi ailesinin acı hikayesine değindi! Esra Erol görümcesine tepkisiz kalmadı

Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta ise Mesut Akusta'nın eve dönmesi üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak yaşadıklarını anlattı.

Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir ’Tarifi mümkün değil’ dedi ailesinin acı hikayesine değindi! Esra Erol görümcesine tepkisiz kalmadı

38 yaşındaki bir çocuk annesi Şafak Özbir Akusta, eşi Mesut Akusta ve kızıyla çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabında şu notla paylaştı:

Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir ’Tarifi mümkün değil’ dedi ailesinin acı hikayesine değindi! Esra Erol görümcesine tepkisiz kalmadı

"Bugün tarihe bir baktım da tam 13 gün geçmiş… Mesut'un hastaneye kaldırıldığı günü, neler yaşadığımı, nasıl Ankara'ya gittiğimizi nasıl anlatsam bilemiyorum. Orayı bir türlü toparlayamıyorum hala kafamda. Tek bildiğim 1 dakika sonramızın asla garantisi yok…

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