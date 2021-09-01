Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir ’Tarifi mümkün değil’ dedi ailesinin acı hikayesine değindi! Esra Erol görümcesine tepkisiz kalmadı

"Bugün tarihe bir baktım da tam 13 gün geçmiş… Mesut'un hastaneye kaldırıldığı günü, neler yaşadığımı, nasıl Ankara'ya gittiğimizi nasıl anlatsam bilemiyorum. Orayı bir türlü toparlayamıyorum hala kafamda. Tek bildiğim 1 dakika sonramızın asla garantisi yok…