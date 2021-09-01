Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir 'Tarifi mümkün değil' dedi ailesinin acı hikayesine değindi! Esra Erol görümcesine tepkisiz kalmadı
Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir 'Tarifi mümkün değil' dedi ailesinin acı hikayesine değindi! Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mesut Akusta, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi oldu ve sağlığına kavuştu. Geçen günlerde taburcu olan ve evinde çektiği video ile 'iyiyim' mesajı veren oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta ise sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ali Özbir'in kardeşi Şafak Özbir, eşinin hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattığı paylaşımda anne ve babasının acı hikayesine de değindi. Özbir'in duygusal paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı gibi kardeşinin eşi Esra Erol da kayıtsız kalmadı. İşte Şafak Özbir'in o paylaşımı...
01.09.2021 18:39
- Son Güncelleme: 01.09.2021 18:39
Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta ise Mesut Akusta'nın eve dönmesi üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak yaşadıklarını anlattı.
38 yaşındaki bir çocuk annesi Şafak Özbir Akusta, eşi Mesut Akusta ve kızıyla çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabında şu notla paylaştı: