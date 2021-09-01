Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in kızı Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! Karnı burnunda video çekti herkes onu konuştu
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in kızı Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in kendisine benzerliğiyle çok konuşulan torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Alkoçlar, doğumuna günler kala ayna karşısında çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Siyah kısa taytı ve büsytiyeri ile objektif karşısına geçen Alkoçlar'ın büyüyen karnı dikkat çekti. İşte sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın o paylaşımı...
01.09.2021 17:59
- Son Güncelleme: 01.09.2021 18:07
Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan sosyetik güzel, şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslışah Alkoçlar, hamilelik sürecinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medya kullanıcıları, Aslışah Alkoçlar için "Allah sağlıklı bir şekilde kucağına almaya nasip etsin", "Hayırlısıyla kucağına alırsın inşallah" yorumlarında bulundu.