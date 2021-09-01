Vav TV İzle
Haberler Magazin Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in kızı Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! Karnı burnunda video çekti herkes onu konuştu

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in kızı Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! Karnı burnunda video çekti herkes onu konuştu

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in kızı Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in kendisine benzerliğiyle çok konuşulan torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Alkoçlar, doğumuna günler kala ayna karşısında çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Siyah kısa taytı ve büsytiyeri ile objektif karşısına geçen Alkoçlar'ın büyüyen karnı dikkat çekti. İşte sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın o paylaşımı...

01.09.2021 17:59 - Son Güncelleme: 01.09.2021 18:07
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in kızı Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! Karnı burnunda video çekti herkes onu konuştu

Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan sosyetik güzel, şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in kızı Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! Karnı burnunda video çekti herkes onu konuştu

Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslışah Alkoçlar, hamilelik sürecinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in kızı Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! Karnı burnunda video çekti herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Alkoçlar, doğuma günler kala ayna karşısında çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in kızı Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! Karnı burnunda video çekti herkes onu konuştu

Siyah kısa taytı ve büsytiyeri ile objektif karşısına geçen Alkoçlar'ın büyüyen karnı dikkat çekerken paylaşımı kısa süre içinde gündem oldu.

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in kızı Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! Karnı burnunda video çekti herkes onu konuştu

Sosyal medya kullanıcıları, Aslışah Alkoçlar için "Allah sağlıklı bir şekilde kucağına almaya nasip etsin", "Hayırlısıyla kucağına alırsın inşallah" yorumlarında bulundu.

SON DAKİKA