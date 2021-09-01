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Haberler Magazin Afrodit Banu Alkan Süperstar Ajda Pekkan’ı hedef aldı! Acımadı paylaştı sosyal medya ikiye bölündü ‘Bu sözler kavga çıkarır’

Afrodit Banu Alkan Süperstar Ajda Pekkan’ı hedef aldı! Acımadı paylaştı sosyal medya ikiye bölündü ‘Bu sözler kavga çıkarır’

Afrodit Banu Alkan Süperstar Ajda Pekkan'ı hedef aldı! Yeşilçam'ın 'Afrodit'i Banu Alkan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla 'Süperstar' lakaplı Ajda Pekkan'ı hedef aldı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Alkan, Ajda Pekkan'ın kendisini taklit ettiğini iddia ederek dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımları sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken 'Bu sözler kavga çıkarır' yorumu yapıldı. İşte Banu Alkan'ın o paylaşımları...

01.09.2021 21:54 - Son Güncelleme: 01.09.2021 21:54
Afrodit Banu Alkan Süperstar Ajda Pekkan’ı hedef aldı! Acımadı paylaştı sosyal medya ikiye bölündü ‘Bu sözler kavga çıkarır’

70'li yıllardan itibaren yüzlerce filmde rol alan Banu Alkan, son dönemlerde sodyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Afrodit Banu Alkan Süperstar Ajda Pekkan’ı hedef aldı! Acımadı paylaştı sosyal medya ikiye bölündü ‘Bu sözler kavga çıkarır’

Geçtiğimiz aylarda ABD'li TV yıldızı Kylie Jenner'a göndermeleriyle gündeme gelen Banu Alkan, bu kez Ajda Pekkan'ı hedef aldı.

Afrodit Banu Alkan Süperstar Ajda Pekkan’ı hedef aldı! Acımadı paylaştı sosyal medya ikiye bölündü ‘Bu sözler kavga çıkarır’

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Alkan, Ajda Pekkan'ın kendisini taklit ettiğini iddia ederek dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Afrodit Banu Alkan Süperstar Ajda Pekkan’ı hedef aldı! Acımadı paylaştı sosyal medya ikiye bölündü ‘Bu sözler kavga çıkarır’

Kuruçeşme'de sahne alan Ajda Pekkan'a göndermede bulunan Banu Alkan, Süperstar'ın sahnede çekilen bir karesini Instagram hesabının hikayeler bölümünde yayınladı.

Afrodit Banu Alkan Süperstar Ajda Pekkan’ı hedef aldı! Acımadı paylaştı sosyal medya ikiye bölündü ‘Bu sözler kavga çıkarır’

Alkan, söz konusu kareye "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" notunu düşerek herkesi şaşkına çevirdi.

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