RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

İhanetin zoraki karinesi! Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı: Büyük savaşla kan gövdeyi götürecek!

Üç sezondur yayın yolculuğunda yürüyen Bir Zamanlar Çukurova 93. yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 93. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizide, Fekeli'nin Demir tarafından vurulması izleyiciye şok etkisi yarattı. Olan biteni duyan Züleyha ne yapacak? Demir'in kendisini bir kez daha terslemesiyle çileden çıkan Ümit, aşkı için ne kadar gözünü karartacak? Bu gelişmelerin ardından bunun bir oyun olup olmadığı akıllarda soru işareti olarak yer aldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar!

21.04.2021 21:27 - Son Güncelleme: 21.04.2021 21:30
Mesele çok müsebbibi yok! Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı: İsmini karaladı tepelerine çökecek

Ekranlarda bomba etkisi yaratan Bir Zamanlar Çukurova'da her şey baştan yazılacak! Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm 2.fragmanı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Fragmanda Fekeli'nin vurulduğunu öğrenen Fikret'in "Ecelin benden olacak" sözleri heyecanı tırmandırırken Demir'in Fikret'in karşısına çıkarak "Eğer bana, aileme yanaşırsan; Yamanların adına tek bir leke, tek bir zarar verirsen misliyle ödetirim sana. Kansa kan, ölümse ölüm." dediği görülüyor. Demir'in kendisini bir kez daha terslemesiyle çileden çıkan Ümit, aşkı için ne kadar gözünü karartacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizinin 93. bölümünde yaşanacak olaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mesele çok müsebbibi yok! Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı: İsmini karaladı tepelerine çökecek

93. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonunda, Perşembe gecesinde bir kez daha aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakların hikayesi ile ekranda olacak. Demir Yaman'ın silahından çıkan kurşunun sesi adeta tüm Çukurova'da yankılanacak!

Mesele çok müsebbibi yok! Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı: İsmini karaladı tepelerine çökecek

FEKELİ ÖLECEK Mİ?

İzleyiciler tarafından merak edilen Bir Zamanlar Çukurova Fekeli mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Bu soru gelecek hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.

Mesele çok müsebbibi yok! Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı: İsmini karaladı tepelerine çökecek

ÜMİT SEVDA'NIN KAYIP KIZI MI?

Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!

Mesele çok müsebbibi yok! Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı: İsmini karaladı tepelerine çökecek

FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR

Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!