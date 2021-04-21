İhanetin zoraki karinesi! Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı: Büyük savaşla kan gövdeyi götürecek!
Üç sezondur yayın yolculuğunda yürüyen Bir Zamanlar Çukurova 93. yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 93. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizide, Fekeli'nin Demir tarafından vurulması izleyiciye şok etkisi yarattı. Olan biteni duyan Züleyha ne yapacak? Demir'in kendisini bir kez daha terslemesiyle çileden çıkan Ümit, aşkı için ne kadar gözünü karartacak? Bu gelişmelerin ardından bunun bir oyun olup olmadığı akıllarda soru işareti olarak yer aldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar!
Ekranlarda bomba etkisi yaratan Bir Zamanlar Çukurova'da her şey baştan yazılacak! Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm 2.fragmanı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Fragmanda Fekeli'nin vurulduğunu öğrenen Fikret'in "Ecelin benden olacak" sözleri heyecanı tırmandırırken Demir'in Fikret'in karşısına çıkarak "Eğer bana, aileme yanaşırsan; Yamanların adına tek bir leke, tek bir zarar verirsen misliyle ödetirim sana. Kansa kan, ölümse ölüm." dediği görülüyor. Demir'in kendisini bir kez daha terslemesiyle çileden çıkan Ümit, aşkı için ne kadar gözünü karartacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizinin 93. bölümünde yaşanacak olaylar…
93. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonunda, Perşembe gecesinde bir kez daha aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakların hikayesi ile ekranda olacak. Demir Yaman'ın silahından çıkan kurşunun sesi adeta tüm Çukurova'da yankılanacak!
ÜMİT SEVDA'NIN KAYIP KIZI MI?
Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!
FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR
Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!