Rihanna mahalleyi satın alıyor! Üç ayda 24 milyon dolarını gayrimenkule yatıran Rihanna'nın serveti dudak uçuklattı
Rihanna mahalleyi satın alıyor! Üç ayda 24 milyon dolarını gayrimenkule yatıran Rihanna, üç ay önce 13.8 milyon dolara Beverly Hills'te bir malikane satın almıştı. Şimdi de onun hemen yanındaki bir başka malikaneyi bu kez 10 milyon dolara satın alan Rihanna'nın dört yatak odalı yeni evi, yarım dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor. Ünlü şarkıcının komşuları arasında Mariah Carey ve Paul Mc Cartney gibi ünlü isimler bulunuyor. Dört banyosu bulunan malikanenin oldukça geniş bir yaşam alanı bulunuyor. Tudor tarzı inşa edilen ana binanın mutfağı ve ona bitişik büyük bir oturma odası var. Ayrıca mutfaktaki kapı bahçedeki yüzme havuzuna açılıyor. Dünya yıldızı Rihanna'nın serveti ise dudak uçuklattı.
RİHANNA MAHALLEYİ SATIN ALIYOR!
Üç ayda 24 milyon dolarını gayrimenkule yatıran Rihanna'nın serveti dudak uçuklattı. Pandemi sürecine rağmen çalışmalara imza atmaya devam eden Barbadoslu şarkıcı Rihanna, kazancını gayrimenkulde değerlendiriyor. Üç ay önce Beverly Hills'teki bir malikane için 13.8 milyon dolar ödeme yapan 33 yaşındaki şarkıcı, şimdi de onun yanındaki evi satın aldı. Rihanna, bu malikane için 10 milyon doları gözden çıkardı.
ELİNİ ÇABUK TUTTU
Rihanna'nın satın aldığı bu malikane henüz satışa sunulmamıştı. Bu evin sahibi olmak için hızlı davranan Rihanna'nın dört yatak odalı yeni malikanesi, yarım dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor. Ünlü şarkıcının komşuları arasında Mariah Carey ve Paul Mc Cartney gibi ünlü isimler bulunuyor.
GENİŞ YAŞAM ALANI
Dört banyosu bulunan malikanenin oldukça geniş bir yaşam alanı bulunuyor. Tudor tarzı inşa edilen ana binanın mutfağı ve ona bitişik büyük bir oturma odası var. Ayrıca mutfaktaki kapı bahçedeki yüzme havuzuna açılıyor. İşte sizler için derlediğimiz magazin gündeminden düşmeyen ünlülerin evleri...