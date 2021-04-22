Serenay Sarıkaya giyinme odasından paylaştı! 'Şey mi dostum' dedi 'yine yangınlar yine sen' yorumları havada uçuştu!

Serenay Sarıkaya giyinme odasından paylaştı! 'Şey mi dostum' dedi 'yine yangınlar yine sen' yorumları havada uçuştu! Şortunun altına giydiği uzun çizmeleriyle dikkat çeken oyuncunun paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı. Giyim stiliyle sık sık adından söz ettiren Sarıkay'nın kombini, sosyal medyada çok konuşuldu.

22.04.2021 08:58 - Son Güncelleme: 22.04.2021 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





