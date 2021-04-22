Serenay Sarıkaya giyinme odasından paylaştı! 'Şey mi dostum' dedi 'yine yangınlar yine sen' yorumları havada uçuştu!
Serenay Sarıkaya giyinme odasından paylaştı! 'Şey mi dostum' dedi 'yine yangınlar yine sen' yorumları havada uçuştu! Şortunun altına giydiği uzun çizmeleriyle dikkat çeken oyuncunun paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı. Giyim stiliyle sık sık adından söz ettiren Sarıkay'nın kombini, sosyal medyada çok konuşuldu.
22.04.2021 08:58
- Son Güncelleme: 22.04.2021 08:58
Serenay Sarıkaya giyinme odasından paylaştı! 'Şey mi dostum' dedi 'yine yangınlar yine sen' yorumları havada uçuştu!
Kısa şortu ve uzun çizmesi ile yaptığı kombinle ayna karşısına geçen Sarıkaya, paylaşımına "Şey mi dostum" notunu ekledi. Kısa süre içinde beğeni yağan paylaşım Sarıkaya'nın hayranlarından tam not aldı.
Kısa sürede gündem olan Serenay Sarıkaya'nın boyu merak konusu ooldu. İşte başta Serenay olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...
Dilan Çiçek Deniz - 1,77 CM