Meryem Uzerli süper minisiyle öyle pozlar verdi ki! Görenin dönüp bir daha baktığı Meryem sosyal medyayı ateşe verdi
Meryem Uzerli süper minisiyle öyle pozlar verdi ki! Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, süper mini elbisesi ile verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Cesur pozlarıyla çok konuşulan Uzerli için "Sosyal medya alev aldı", "Yaktın buraları" yorumları yapıldı. İşte Meryem Uzerli'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...
27.01.2022 18:13
- Son Güncelleme: 27.01.2022 18:13
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, başrolünü Halit Ergenç ile paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.