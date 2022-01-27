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Haberler Magazin Meryem Uzerli süper minisiyle öyle pozlar verdi ki! Görenin dönüp bir daha baktığı Meryem sosyal medyayı ateşe verdi

Meryem Uzerli süper minisiyle öyle pozlar verdi ki! Görenin dönüp bir daha baktığı Meryem sosyal medyayı ateşe verdi

Meryem Uzerli süper minisiyle öyle pozlar verdi ki! Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, süper mini elbisesi ile verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Cesur pozlarıyla çok konuşulan Uzerli için "Sosyal medya alev aldı", "Yaktın buraları" yorumları yapıldı. İşte Meryem Uzerli'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...

27.01.2022 18:13 - Son Güncelleme: 27.01.2022 18:13
Meryem Uzerli süper minisiyle öyle pozlar verdi ki! Görenin dönüp bir daha baktığı Meryem sosyal medyayı ateşe verdi

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, başrolünü Halit Ergenç ile paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Meryem Uzerli süper minisiyle öyle pozlar verdi ki! Görenin dönüp bir daha baktığı Meryem sosyal medyayı ateşe verdi

Sergilediği performans ve sempatik halleriyle kısa süre büyük bir üne kavuşan oyuncu, özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

Meryem Uzerli süper minisiyle öyle pozlar verdi ki! Görenin dönüp bir daha baktığı Meryem sosyal medyayı ateşe verdi

Şimdilerde özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam etti.

Meryem Uzerli süper minisiyle öyle pozlar verdi ki! Görenin dönüp bir daha baktığı Meryem sosyal medyayı ateşe verdi

Sosyal medyayı aktif kullanan Uzerli, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla yine çok konuşuldu.

Meryem Uzerli süper minisiyle öyle pozlar verdi ki! Görenin dönüp bir daha baktığı Meryem sosyal medyayı ateşe verdi

Uzerli, süper mini elbisesi ile verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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