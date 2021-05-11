Meryem Uzerli 4 aylık bebeği Lily Koi’yi paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı “Annesinin kopyası”

Meryem Uzerli 4 aylık bebeği Lily Koi'yi paylaştı! Muhteşem Yüzyıl dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Uzerli daha sonra da Can Ateş'ten olan kızı Lara ile birlikte Almaya'nın Berlin kentine yerleşmişti. Uzerli, 4 ay önce ise kızı Lily Koi'yi kucağına almıştı. İkinci kez anneliği tadan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında minik bebeği Lily Koi ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Lily Koi'yi görenler "Annesinin kopyası" yorumlarında bulundu. İşte Meryem Uzerli'nin günden güne kendisine benzeyen kızı Lily Koi ile yaptığı o paylaşım…