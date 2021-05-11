RAMAZAN İMSAKİYE
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Meryem Uzerli 4 aylık bebeği Lily Koi’yi paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı “Annesinin kopyası”

Meryem Uzerli 4 aylık bebeği Lily Koi'yi paylaştı! Muhteşem Yüzyıl dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Uzerli daha sonra da Can Ateş'ten olan kızı Lara ile birlikte Almaya'nın Berlin kentine yerleşmişti. Uzerli, 4 ay önce ise kızı Lily Koi'yi kucağına almıştı. İkinci kez anneliği tadan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında minik bebeği Lily Koi ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Lily Koi'yi görenler "Annesinin kopyası" yorumlarında bulundu. İşte Meryem Uzerli'nin günden güne kendisine benzeyen kızı Lily Koi ile yaptığı o paylaşım…

11.05.2021 23:18 - Son Güncelleme: 12.05.2021 00:18
Meryem Uzerli 4 aylık bebeği Lily Koi’yi paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı “Annesinin kopyası”

Yaklaşık dört ay önce ikinci kez anne olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabında minik bebeği Lily Koi ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Meryem Uzerli 4 aylık bebeği Lily Koi'yi paylaştı! İşte o anlar... Tıkla İzle

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Meryem Uzerli 4 aylık bebeği Lily Koi’yi paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı “Annesinin kopyası”

Şimdilerde yaşamını Almanya'nın Berlin kentinde sürdüren oyuncu, minik bebeğiyle çektiği bir videoyu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Meryem Uzerli 4 aylık bebeği Lily Koi’yi paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı “Annesinin kopyası”

Uzerli'nin paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken Lily Koi'nin günden güne annesine benzemesi dikkat çekti. Lily Koi için "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı.

Meryem Uzerli 4 aylık bebeği Lily Koi’yi paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı “Annesinin kopyası”

Meryem Uzerli'nin çok konuşulan paylaşımının ardından ünlü isimlerin çocukları merak konusu oldu. İşte başta Meryem Uzerli olmak üzere ünlüler ve çocukları…

Meryem Uzerli 4 aylık bebeği Lily Koi’yi paylaştı! Sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı “Annesinin kopyası”

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