Sefirin Kızı’na veda eden Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı bakın meğer nereliymiş…

Sefirin Kızı'na veda eden Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı! Başrollerini Engin Akyürek ile paylaştığı Sefirin Kızı'nda Nare karakterine can veren güzel oyuncu Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmek zorunda kalmıştı. Bir süreliğine ekranlara veda eden ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etti. Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun, sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip edilirken özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Neslihan Atagül'ün memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Neslihan Atagül aslen nereliymiş…

11.05.2021 21:59 - Son Güncelleme: 11.05.2021 21:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





