RAMAZAN İMSAKİYE
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Sefirin Kızı’na veda eden Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı bakın meğer nereliymiş…

Sefirin Kızı'na veda eden Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı! Başrollerini Engin Akyürek ile paylaştığı Sefirin Kızı'nda Nare karakterine can veren güzel oyuncu Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmek zorunda kalmıştı. Bir süreliğine ekranlara veda eden ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etti. Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun, sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip edilirken özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Neslihan Atagül'ün memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Neslihan Atagül aslen nereliymiş…

11.05.2021 21:59 - Son Güncelleme: 11.05.2021 21:59
Sefirin Kızı’na veda eden Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı bakın meğer nereliymiş…

Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle Sefirin Kızı dizisine veda etmişti. Diziye Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün transfer edilirken, hayranları güzel oyuncunun sağlık durumunu yakından takip etmişti.

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Sefirin Kızı’na veda eden Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı bakın meğer nereliymiş…

'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Atagül'ün özel hayatı da sevenleri tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlü isimler ve memleketleri…

Sefirin Kızı’na veda eden Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı bakın meğer nereliymiş…

Tolga Sarıtaş – Sivas

Sefirin Kızı’na veda eden Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı bakın meğer nereliymiş…

Şükrü Özyıldız – İzmir

Sefirin Kızı’na veda eden Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı bakın meğer nereliymiş…

Burak Deniz – İzmit