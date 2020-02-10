Merve Özbey ile Kenan Koçak evlendi! Düğünde Hande Erçel ile Murat Dalkılıç kurtlarını döktü
Merve Özbey, nişanlısı Kenan Koçak ile önceki akşam Raffles Hotel'de evlendi. 650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde, Özbey'in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı. Demet Akalın, Aşkım Kapışmak, Bengü gibi birçok ünlü ismin katıldığı düğüne Merve Özbey ile Hande Erçel'in dansı damga vurdu. Kurtlarını döken ikiliye Hande Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç'ta eşlik etti. İşte Merve Özbey'in düğününden kareler...
10.02.2020 13:24
- Son Güncelleme: 10.02.2020 13:28
Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile geçtiğimiz aralık ayında nişanlanmıştı. Merve Özbey dünya evine girdi. Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile dün akşam gerçekleşen düğünle evlendi.
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DÜĞÜN İÇİN 600 BİN LİRA HARCADILAR
Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan ünlü çift, 600 davetlinin katılacağı gecede, düğünün tüm hazırlıkları için toplam 600 bin lira harcadı.
DAVUL-ZURNA EŞLİĞİNDE EVİNDEN ÇIKTI
Örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Merve Özbey, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıktı.
650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde, Özbey'in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı. Gelinin şahitliklerini Erdem Kınay, Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak yaptı.
İrem Derici, Derya Uluğ ve Ece Seçkin gecede Merve Özbey'i yalnız bırakmadı.