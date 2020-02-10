Merve Özbey ile Kenan Koçak evlendi! Düğünde Hande Erçel ile Murat Dalkılıç kurtlarını döktü

Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile geçtiğimiz aralık ayında nişanlanmıştı. Merve Özbey dünya evine girdi. Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile dün akşam gerçekleşen düğünle evlendi.