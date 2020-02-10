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MasterChef Cemre Uyanık'ın yeni işi şaşırttı! Fenerbahçe'nin eski futbolcusuyla...

MasterChef adlı yarışma programındaki hırsıyla dikkatleri üzerine toplayan Cemre Uyanık, yeni işiyle şaşırttı. 'MasterChef Türkiye 2019' şampiyonu Cemre Uyanık, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın'ın İzmir'de açacağı mekanda yemek yapacak. Finalde Alican Sabunsoy'u mağlup ederek MasterChef şampiyonu olan 27 yaşındaki Cem Uyanık'ı gelin yakından tanıyalım! 'MasterChef Türkiye 2019' şampiyonu Cemre Uyanık kimdir?

10.02.2020 14:54 - Son Güncelleme: 10.02.2020 14:55
MasterChef Cemre Uyanık'ın yeni işi şaşırttı! Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun yeni mekanında çalışacak

TV8 ekranlarında canlı yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2019''un finalinde Alican Sabunsoy'u mağlup edip birinci olmayı başaran Cem Uyanık'ın yeni işi belli oldu.

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MasterChef Cemre Uyanık'ın yeni işi şaşırttı! Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun yeni mekanında çalışacak

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, İzmir'de açmaya hazırlandığı BOA isimli mekanını şefini buldu.

MasterChef Cemre Uyanık'ın yeni işi şaşırttı! Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun yeni mekanında çalışacak

MasterChef şampiyonu olarak büyük bir üne kavuşan Cemre Uyanık, bundan böyle Serhat Akın'ın mekanında yemek yapacak.

MasterChef Cemre Uyanık'ın yeni işi şaşırttı! Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun yeni mekanında çalışacak

Serhat Akın'ın sosyal medyada yaptığı son iki paylaşıma da Cemre Uyanık'ın adını etiketlemesi dikkat çekti.

MasterChef Cemre Uyanık'ın yeni işi şaşırttı! Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun yeni mekanında çalışacak

Cem Uyanık da Instagram'ın hikaye bölümünde Serhat Akın'la fotoğrafına "Hayırlı olsun bakalım" notuna yer verdi.

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