MasterChef Cemre Uyanık'ın yeni işi şaşırttı! Fenerbahçe'nin eski futbolcusuyla...
MasterChef adlı yarışma programındaki hırsıyla dikkatleri üzerine toplayan Cemre Uyanık, yeni işiyle şaşırttı. 'MasterChef Türkiye 2019' şampiyonu Cemre Uyanık, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın'ın İzmir'de açacağı mekanda yemek yapacak. Finalde Alican Sabunsoy'u mağlup ederek MasterChef şampiyonu olan 27 yaşındaki Cem Uyanık'ı gelin yakından tanıyalım! 'MasterChef Türkiye 2019' şampiyonu Cemre Uyanık kimdir?
10.02.2020 14:54
- Son Güncelleme: 10.02.2020 14:55
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