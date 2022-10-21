Merve Oflaz kasık bölgesindeki dekoltesiyle paylaştı! Tepki yağdı: “Az kalsın ön bölgesi görünecek” Hande Sarıoğlu harekete geçti
Survivor ile adını duyurduktan sonra oyunculuğa soyunan ve Arka Sokaklar'da canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Merve Oflaz, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla gündem oldu. Yeşil pantolonuyla boy gösteren Oflaz'ın kasık bölgesindeki dekolte birçok tepkiye neden oldu. Oflaz'ı gören Hande Sarıoğlu ise yaptığı yorumla arkadaşını beğendiğini dile getirirken "Az kalsın ön bölgesi görünecek, edepsizlik" şeklindeki yoruma kayıtsız kalmadı. İşte Merve Oflaz'ın eleştirilen tarzı ve Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya kullanıcılarına verdiği yanıtlar...
21.10.2022 00:09 - Son Güncelleme: 21.10.2022 00:09
Merve Oflaz, sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Yarışma sonrası oyunculuğa soyunarak ününe ün katan Oflaz, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazındı.