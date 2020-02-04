Merve Çağıran ile Yusuf Akgün sevgili mi?
Oyuncular Merve Çağıran ve Yusuf Akgün, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi. İki oyuncu, 3 saat kaldıkları mekandan birlikte çıktı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çağıran, aralarında aşk olduğu iddialarına "Yusuf benim çok eski arkadaşım. Aşk falan yok. Bir araya gelip sohbet ettik" şeklinde cevap verdi.
04.02.2020 12:32
- Son Güncelleme: 04.02.2020 12:32
Habertürk'tün haberine göre; Merve Çağıran, önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan Yusuf Akgün ile Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi.
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Mekanda yaklaşık 3 saat kalan ikili, çıkışta patlayan flaşlarla şoke oldu.
Akgün, panikle uzaklaşırken, Merve Çağıran ise muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Gazetecilerin, "Yusuf Bey ile yeni bir aşka mı başladınız? Yoksa bir proje için mi bir araya geldiniz?" sorusuna Çağıran, "Yusuf benim çok eski arkadaşım. Aşk falan yok. Bir araya gelip sohbet ettik" yanıtını verdi.
Çift, ardından hızlı adımlarla gözlerden kayboldu.
MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?
Merve Çağıran (d. 1992, Balıkesir), Türk Oyuncu 35,5 sanat merkezi'nde eğitim aldı. 2010 yılında Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Farklı projelerde yer alan oyuncu, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile asıl çıkışını yaptı.
YUSUF AKGÜN KİMDİR?
Yusuf Akgün, 11 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Yusuf Ali Akgün'dır. Orta ve lise öğretimini Bilge Kagan Lisesinde yaptı. 2003 yılında kazandığı Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde burslu olarak okudu. Yüksek lisans yaptı, work shop'lara katıldı. 2004 yılında Ortaoyuncularda Ferhan Şensoy'un yardımcı asistanı olarak çalıştı. 2004yılında Engin Cezzar'in tavsiyesi ile başrolünde Teoman'ın oynadığı "Balans ve Manevra" filmine dahil edilmiştir.