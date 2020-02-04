Hekimoğlu'nun Emre'si Aytaç Şaşmaz’ın abisini görenler şoke oldu! O da ünlü bir oyuncu üstelik ikizi gibi
Hekimoğlu dizisinde Emre karakterine hayat veren oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın, kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz ile son fotoğrafı olay oldu. Şaşmaz kardeşler, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeş olduğunu bilmeyen sosyal medya kullanıcıları şaşkınlık yaşadı. İkilinin benzerliği ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hekimoğlu dizisinde Emre karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz ile ünlü abisi İsmail Ege Şaşmaz...
Aytaç Şaşmaz'ın abisini görenler şoke oldu. Söz dizisindeki performansı ile milyonları kendisine hayran bırakan oyuncu Aytaç Şaşmaz, Kanal D'de Salı akşamları yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Emre rolü ile karşımıza çıkıyor. Ünlü oyuncunun abisi ile paylaşımı herkesi şaşırttı. Birbirine ikiz kadar benzeyen abi - kardeş pes dedirtti. Ancak tek şaşkınlık yaratan konu bu değil... Aytaç Şaşmaz'ın abisi de kendisi gibi oyuncu... İşte ünlü isimlerin akrabaları...