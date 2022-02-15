Merve Boluğur'un olay dans görüntülerine Yaşar Alptekin'den şaşırtan hareket! Çay bardağını aldı eline...
Merve Boluğur'un olay dans görüntülerine Yaşar Alptekin'den şaşırtan hareket! Değişimi ile dikkat çeken 90'ların ünlü manken ve oyuncusu Yaşar Alptekin konuk olduğu programla gündeme bomba gibi düştü. Yayın sorasında Yaşar Alptekin'in Merve Boluğur'un dansına bakmayarak çay içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Alptekin'in bu hareketi, oryantal Didem'in şovu sırasında başını çeviren Bülent Serttaş'ı akıllara getirdi. İşte o anlar...
15.02.2022 11:59
- Son Güncelleme: 15.02.2022 12:09
Oyuncu Merve Boluğur, eğlendiği bir mekanda kendini müziğin ritmine kaptırarak dans etti. O anlar arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Boluğur'un dansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Bir magazin programında konu olan Merve Boluğur'un dansının yayınlandığı sırada, maneviyata yönelen eski oyuncu ve model Yaşar Alptekin'in önüne bakaran çay içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.