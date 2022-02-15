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Haberler Magazin Merve Boluğur'un olay dans görüntülerine Yaşar Alptekin'den şaşırtan hareket! Çay bardağını aldı eline...

Merve Boluğur'un olay dans görüntülerine Yaşar Alptekin'den şaşırtan hareket! Çay bardağını aldı eline...

Merve Boluğur'un olay dans görüntülerine Yaşar Alptekin'den şaşırtan hareket! Değişimi ile dikkat çeken 90'ların ünlü manken ve oyuncusu Yaşar Alptekin konuk olduğu programla gündeme bomba gibi düştü. Yayın sorasında Yaşar Alptekin'in Merve Boluğur'un dansına bakmayarak çay içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Alptekin'in bu hareketi, oryantal Didem'in şovu sırasında başını çeviren Bülent Serttaş'ı akıllara getirdi. İşte o anlar...

15.02.2022 11:59 - Son Güncelleme: 15.02.2022 12:09
Merve Boluğur’un olay dans görüntülerine Yaşar Alptekin’den şaşırtan hareket! Çay bardağını aldı eline...

ÇAY İÇMEYE DEVAM ETTİ

Merve Boluğur'un olay dans görüntülerine Yaşar Alptekin'den şaşırtan hareket!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur’un olay dans görüntülerine Yaşar Alptekin’den şaşırtan hareket! Çay bardağını aldı eline...

Oyuncu Merve Boluğur, eğlendiği bir mekanda kendini müziğin ritmine kaptırarak dans etti. O anlar arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Boluğur'un dansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Merve Boluğur’un olay dans görüntülerine Yaşar Alptekin’den şaşırtan hareket! Çay bardağını aldı eline...

Boluğur'un görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum yağdı.

Merve Boluğur’un olay dans görüntülerine Yaşar Alptekin’den şaşırtan hareket! Çay bardağını aldı eline...

Bir magazin programında konu olan Merve Boluğur'un dansının yayınlandığı sırada, maneviyata yönelen eski oyuncu ve model Yaşar Alptekin'in önüne bakaran çay içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Merve Boluğur’un olay dans görüntülerine Yaşar Alptekin’den şaşırtan hareket! Çay bardağını aldı eline...

"ADAM TÖVBEKAR"

Sosyal medyada gündem olan o görüntülerde Alptekin'e çok sayıda destek mesajı da geldi. "Ne yapsın adam tövbe etmiş" ya da "Bakması tuhaf olurdu adam tövbekar" şeklinde yorum alan Alptekin'i eleştirenler de oldu.

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