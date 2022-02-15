Kıvanç Tatlıtuğ'a 6.5 aylık hamile eşi Başak Dizer'den sürpriz hamle! Karnı burnunda hallerine beğeni yağmıştı...
Kıvanç Tatlıtuğ'a hamile eşi Başak Dizer'den sürpriz hamle! Karnı burnunda hallerine beğeni yağan Başak gündemden düşmüyor... İlk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ hafta sonu dağdaydı. Oyuncu kayak yaptı, 6.5 aylık hamile olan stil danışmanı ise haliyle izlemekle yetindi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü anlamlandırmak adına Başak'ın Kıvanç'a yaptığı sürpriz gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi Başak Dizer'i bu davranışından dolayı takdir etti.
15.02.2022 11:46
- Son Güncelleme: 15.02.2022 11:46
Kıvanç Tatlıtuğ'a 6.5 aylık hamile eşi Başak Dizer'den sürpriz hamle! Karnı burnunda halleri ile son dönemde gündemden düşmeyen Başak Dizer eşine jest yaptı.
Anne-baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ hafta sonu dağdaydı. Oyuncu kayak yaptı, 6.5 aylık hamile olan stil danışmanı ise haliyle izlemekle yetindi.
Sertifikayı eşine hediye etti. Malum; Kıvanç Tatlıtuğ tam bir hayvansever, sık sık barınaklara gidip köpekleri seviyor.