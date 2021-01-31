İbrahim Tatlıses oryantal Didem'i çağırdı, Bülent Serttaş'ın o anları sosyal medyayı salladı! 'Sevgilim olunca ben'

İbrahim Tatlıses oryantal Didem'i çağırdı, Bülent Serttaş'ın o anları sosyal medyayı salladı! "Efendilikte son nokta", "Sıradaki alkış Didem'e asla bakmayan Bülent Serttaş'a", "Sevgilim olunca Bülent Serttaş gibiyim" gibi yorumlarla İbrahim Tatlıses ve konukları magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki akşam İbo Show konukları arasında yer alan Bülent Serttaş'ın, oryantal Didem Kınalı'nın dans ettiği sırada verdiği mücadele sosyal medyanın diline dolandı. İşte oryantal Didem dans ederken gözlerini ondan kaçıran Bülent Serttaş'ın o anları...