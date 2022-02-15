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Haberler Magazin Frikik kraliçesi Songül Karlı'yı görenler şoke oluyor o gerçeği duyanların ise ağzı açık kalıyor! "Asla öyle değil gibi"

Frikik kraliçesi Songül Karlı'yı görenler şoke oluyor o gerçeği duyanların ise ağzı açık kalıyor! "Asla öyle değil gibi"

Frikik kraliçesi Songül Karlı'yı görenler şoke oluyor o gerçeği duyanların ise ağzı açık kalıyor! Songül Karlı elini yine korkak alıştırmadı! Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. "Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm" diyen Karlı, dekolteli elbiseleri ile sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya gündeminde yer alan bir çocuk annesi Songül Karlı hakkındaki o gerçek herkesi şaşırttı, "Asla öyle değil gibi" yorumları yapıldı.

15.02.2022 12:28 - Son Güncelleme: 15.02.2022 12:28
Frikik kraliçesi Songül Karlı’yı görenler şoke oluyor o gerçeği duyanların ise ağzı açık kalıyor! Asla öyle değil gibi

"ASLA ÖYLE DEĞİL GİBİ"

Frikik kraliçesi Songül Karlı'yı görenler şoke oluyor o gerçeği duyanların ise ağzı açık kalıyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Frikik kraliçesi Songül Karlı’yı görenler şoke oluyor o gerçeği duyanların ise ağzı açık kalıyor! Asla öyle değil gibi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbiseleri ile sık sık adından söz ettiriyor.

Frikik kraliçesi Songül Karlı’yı görenler şoke oluyor o gerçeği duyanların ise ağzı açık kalıyor! Asla öyle değil gibi

İddialı paylaşımlarıyla gündem olan ve fit haliyle dikkat çeken Songül Karlı'nın yaşı merak konusu oldu.

Frikik kraliçesi Songül Karlı’yı görenler şoke oluyor o gerçeği duyanların ise ağzı açık kalıyor! Asla öyle değil gibi

Songül Karlı'nın yaşını öğrenenler ise şaştı kaldı, "Asla öyle değil gibi" yorumları havada uçuştu.

Frikik kraliçesi Songül Karlı’yı görenler şoke oluyor o gerçeği duyanların ise ağzı açık kalıyor! Asla öyle değil gibi

İşte Songül Karlı başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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