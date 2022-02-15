Frikik kraliçesi Songül Karlı'yı görenler şoke oluyor o gerçeği duyanların ise ağzı açık kalıyor! "Asla öyle değil gibi"
Frikik kraliçesi Songül Karlı'yı görenler şoke oluyor o gerçeği duyanların ise ağzı açık kalıyor! Songül Karlı elini yine korkak alıştırmadı! Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. "Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm" diyen Karlı, dekolteli elbiseleri ile sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya gündeminde yer alan bir çocuk annesi Songül Karlı hakkındaki o gerçek herkesi şaşırttı, "Asla öyle değil gibi" yorumları yapıldı.
15.02.2022 12:28
- Son Güncelleme: 15.02.2022 12:28
"ASLA ÖYLE DEĞİL GİBİ"
Frikik kraliçesi Songül Karlı'yı görenler şoke oluyor o gerçeği duyanların ise ağzı açık kalıyor!
İddialı paylaşımlarıyla gündem olan ve fit haliyle dikkat çeken Songül Karlı'nın yaşı merak konusu oldu.