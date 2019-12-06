Merve Boluğur'un dans videosu olay oldu! İşte herkesi şoke eden görüntü...

"HAYATIMIN EN HUZURLU DÖNEMİ"

Merve Boluğur Instagram'daki ünlü dostlarını takipten çıkardı. Birkaç diziden aldığı oyunculuk teklifini reddetti. Takipçileri Merve Boluğur'a, 'Tükenmişlik sendromuna yakalandığın doğru mu?' diye sordu.

Ancak oyuncu bir kulüpte 'Antep'in Hamamları' ile göbek attı. 'Bir Sevda Geldi Başıma' ile halay çekti. Çıkışta da şöyle söyledi: "Hayatımın en mutlu, huzurlu dönemini yaşıyorum. Tükenmedim, yeniden doğdum."