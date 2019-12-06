Merve Boluğur'un dans videosu olay oldu! İşte herkesi şoke eden görüntü...
Merve Boluğur Instagram hesabından önce ünlü dostlarını takipten çıkardı daha sonra da birkaç diziden aldığı oyunculuk teklifini reddetti. Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra ekranlara ara veda aradığı aşkı bulamayan 32 yaşındaki Merve Boluğur'un tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edilmişti. Güzel oyuncuya takipçileri "Tükenmişlik sendromuna yakalandığın doğru mu?' diye sordu. Ancak oyuncu bir kulüpte 'Antep'in Hamamları' ile göbek attı. 'Bir Sevda Geldi Başıma' ile halay çekti. Boluğur çıkışta da şöyle söyledi: Hayatımın en mutlu, huzurlu dönemini yaşıyorum. Tükenmedim, yeniden doğdum. Peki Merve Boluğur nasıl ünlü oldu? İşte ünlülerin meşhur olma hikayeleri ve Merve Boluğur'un 'tükenmedim' dansı!
2015 yılında büyük bir aşkla evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşanan oyuncu Merve Boluğur eski eşine nazar hemen biri ile flört etmemişti. Yaz başında Sabancı Holding'in varisi Hakan Sabancı ile görüntülenen Merve Boluğur, ilişkisinin ikinci haftasında aldatıldığını öğrenmişti.
Bu ilişkiye ikinci bir şans daha veren ancak yine istediği istikrarı yakalayamayan Merve Boluğur hüsran yaşayarak köşesine çekildi. Magazin kulislerinde dolaşan dedikodulara göre; Merve Boluğur yakın dostlarına 27 yaşındaki playboy için "Hayatımın en büyük hatası Hakan'dı. Onunla geçirdiğim her saniyemden pişmanım" dedi.
"HAYATIMIN EN HUZURLU DÖNEMİ"
Merve Boluğur Instagram'daki ünlü dostlarını takipten çıkardı. Birkaç diziden aldığı oyunculuk teklifini reddetti. Takipçileri Merve Boluğur'a, 'Tükenmişlik sendromuna yakalandığın doğru mu?' diye sordu.
Ancak oyuncu bir kulüpte 'Antep'in Hamamları' ile göbek attı. 'Bir Sevda Geldi Başıma' ile halay çekti. Çıkışta da şöyle söyledi: "Hayatımın en mutlu, huzurlu dönemini yaşıyorum. Tükenmedim, yeniden doğdum."
Sibel Can
Nükhet Duru, Sibel Can'ın oryantal olduğu dönemlerde onu seyrediyor ve çok etkileniyor. Daha sonra Ali Kocatepe'ye ve Hıncal Uluç'a Sibel Can'dan bahsediyor. Ekip toplanıp onu seyretmeye gidiyor. Ardından da "Erkekçe" dergisine poz vermesi için Sibel Can ile anlaşıyorlar. Pozdan sonra da TürkiyeSibel Can'ı konuşmaya başlıyor.