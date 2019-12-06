Burcu Özberk ve rol arkadaşı hakkında şok iddia! Afili Aşk'ın Ayşe'si ile Volkan'ı aşk mı yaşıyor?

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Türk dizi ve tiyatro oyuncusu kariyerine bu akşam ekrana gelecek olan Afili Aşk dizisinde hayat vereceği Ayşe karakteri ile devam edecek.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır, bu dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile beğeni kazanmıştır.