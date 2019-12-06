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Burcu Özberk ve rol arkadaşı hakkında şok iddia! Afili Aşk'ın Ayşe'si ile Volkan'ı aşk mı yaşıyor?

Afili Aşk dizisinde Kerem'in bir numaralı kankası ve suç ortağı Volkan karakterini canlandıran Serkay Tütüncü ile Kerem'in eşi Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk'in aşk yaşadığı yönünde iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Setteki arkadaşlıklarını aşk dönüştüren ikilinin şimdilik birlikteliklerini gözlerden uzak yaşadığı iddia edildi. İkili, sık sık sosyal medya hesaplarından arkadaş gruplarıyla birlikte fotoğraf paylaşıyor.

06.12.2019 12:40 - Son Güncelleme: 06.12.2019 12:40
Burcu Özberk ve rol arkadaşı hakkında şok iddia! Afili Aşk'ın Ayşe'si ile Volkan'ı aşk mı yaşıyor?

Afili Aşk dizinin başrol oyuncularından Burcu Özberk ile Serkay Tütüncü aşk yaşıyor.

Burcu Özberk ve rol arkadaşı hakkında şok iddia! Afili Aşk'ın Ayşe'si ile Volkan'ı aşk mı yaşıyor?

Setteki arkadaşlıklarını aşk dönüştüren ikilinin şimdilik birlikteliklerini gözlerden uzak yaşadığı iddia edildi.

Burcu Özberk ve rol arkadaşı hakkında şok iddia! Afili Aşk'ın Ayşe'si ile Volkan'ı aşk mı yaşıyor?

İkili, sık sık sosyal medya hesaplarından arkadaş gruplarıyla birlikte fotoğraf paylaşıyor.

Burcu Özberk ve rol arkadaşı hakkında şok iddia! Afili Aşk'ın Ayşe'si ile Volkan'ı aşk mı yaşıyor?

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Türk dizi ve tiyatro oyuncusu kariyerine bu akşam ekrana gelecek olan Afili Aşk dizisinde hayat vereceği Ayşe karakteri ile devam edecek.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır, bu dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile beğeni kazanmıştır.

Burcu Özberk ve rol arkadaşı hakkında şok iddia! Afili Aşk'ın Ayşe'si ile Volkan'ı aşk mı yaşıyor?

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri hayatının dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı oyunlarda rol almıştır. Şu anda TRT1'de yayınlanan Aslan Ailem dizisinde oynamaktadır.

Burcu Özberk ve rol arkadaşı hakkında şok iddia! Afili Aşk'ın Ayşe'si ile Volkan'ı aşk mı yaşıyor?

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire'de doğmuştur. 2007 – 2012 tarihleri arasında İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor Kulübünde amatör olarak futbol oynadı. Ege Üniversitesinde okumuştur. Survivor 2016'da Gönüllüler takımında yarışmıştır.

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