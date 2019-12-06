Burcu Özberk ve rol arkadaşı hakkında şok iddia! Afili Aşk'ın Ayşe'si ile Volkan'ı aşk mı yaşıyor?
Afili Aşk dizisinde Kerem'in bir numaralı kankası ve suç ortağı Volkan karakterini canlandıran Serkay Tütüncü ile Kerem'in eşi Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk'in aşk yaşadığı yönünde iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Setteki arkadaşlıklarını aşk dönüştüren ikilinin şimdilik birlikteliklerini gözlerden uzak yaşadığı iddia edildi. İkili, sık sık sosyal medya hesaplarından arkadaş gruplarıyla birlikte fotoğraf paylaşıyor.
06.12.2019 12:40
- Son Güncelleme: 06.12.2019 12:40
BURCU ÖZBERK KİMDİR?
Burcu Özberk 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Türk dizi ve tiyatro oyuncusu kariyerine bu akşam ekrana gelecek olan Afili Aşk dizisinde hayat vereceği Ayşe karakteri ile devam edecek.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır, bu dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile beğeni kazanmıştır.
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